CANLI İZLE | Altay Trabzonspor maçı canlı yayın (Süper Lig 18. hafta)

Altay Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de hafta içi mesaisinde lider Trabzonspor kritik İzmir deplasmanında Altay ile karşı karşıya geliyor. Ligde 10 maçtır kazanamayan Altay, Hatayspor galibiyeti ile koltuğunu iyice sağlama alan Trabzonspor'a karşı şeytanın bacağını kırmak istiyor. Ligin devre arasına kayıpsız girmek isteyen Trabzonspor'un tek hedefi 3 puan. Altay Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Altay Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 18. haftasında 42 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Mustafa Denizli yönetiminde 10 maçtır galibiyete hasret olan Altay’a konuk oluyor. Ligdeki ilk yenilgisini 10 gün önceki 2-1’lik Antalyaspor maçıyla alan Trabzonspor takip eden hafta sıralamada yakınında bulunan Hatayspor’u 2-0’la geçerek puan farkını açmayı başarmıştı. Devrenin bitimine 2 hafta kala kayıp istemeyen bordo mavililer Altay ve Başakşehir maçlarından 3’er puanla ayrılarak şampiyonluk yarışındaki büyük avantajını korumak istiyor. Ligde en son 10 maç önce Beşiktaş’ı 2-1 yenen Altay ise lideri devirme hesapları yapıyor.

ALTAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Altay’a konuk olacak. Altay Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1’den canlı izlenebilecek. 18. haftasında oynanacak Altay – Trabzonspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Kemal Yılmaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay oldu. İzmir’de oynanacak mücadelenin Video Asistan Hakem’i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

DJANINY VE DENSWILL BELİRSİZ

Bordo-mavili ekipte İsmail Köybaşı, Anthony Nwakaeme ve Gervinho dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında Bruno Peres’i sağ beke alarak önünde Dorukhan’ı oynatıp oldukça fazla verim aldı. Hatayspor karşısında sakatlanıp kenara gelen Djaniny ile Stefano Denswil’in durumları maç saati netleşecek. Hücumda Andreas Cornelius’u en önde izleyeceğiz. Arkasında Abdülkadir Ömür ile Tasos Bakasetas olacak. Orta alandaki “Berat, Dorukhan, Hamsik” üçlüsü büyük ihtimalle bozulmayacak.

ALTAY’DA 10 MAÇTA SADECE 3 PUAN ALABİLDİ

Sezonun ilk 7 maçında 5 galibiyet alan Altay, son 10 maçta ise hiç galibiyet elde edemedi ve sadece 3 puan toplayabildi. Zaman zaman sakatlar, zaman zaman da cezalı oyuncular tam kadro olarak sahaya çıkmalarını engellemişti ancak Giresun deplasmanında önemli bir eksikleri olmamalarına rağmen sahadan 3-1’lik yenilgiyle ayrıldılar.