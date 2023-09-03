Fenerbahçe, Ankaragücü’nü Osayi’nin golüyle mağlup etti: 0-1

Hafta arasında Twente'yi yenerek turlayan Fenerbahçe, Başkent'teki zorlu maçta Ankaragücü'nü Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 yendi. Sarı-lacivertliler 3'te 3 yaparken İsmail Yüksek 84'te kırmızı kart gördü.

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazanarak 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Hafta arasında Twente’yi 1-0 yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kalan Fenerbahçe, zorlu karşılaşmada hata yapmadı ve golü 60’da buldu. Osayi-Samuel, Dzeko’nun pasıyla ceza sahasının sağından çektiği şutla topu filelere gönderdi.

Ankaragücü golden sonra beraberlik için yükselense de Fenerbahçe savunmada yapmadı. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek 78 e 84. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle oyundan atıldı.

4. haftayı da galibiyetsiz geçen Ankaragücü 2 puanla 17. sırada yer alırken bir maçı eksik olan Fenerbahçe ise 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Ankaragücü milli takım arasının ardından Sivasspor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise sahasında Antalyaspor’u konuk edecek.

FENERBAHÇE’DEN 9’DA 9

Fenerbahçe, bu sezon sahaya çıktığı 9. resmi maçı da galibiyetle tamamladı.

Süper Lig’de 3, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise 6 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsini galibiyetle tamamladı.

Bu maçlarda 26 gol atan İsmail Kartal’ın öğrencileri, kalesinde sadece 3 gol gördü.

İSMAİL KARTAL’IN FENERBAHÇE’Sİ YENİLGİYİ UNUTTU

Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın teknik direktörlüğünde çıktığı son 20 resmi maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertlilerde ikinci dönemini 2021-2022 sezonunda yaşayan İsmail Kartal, o dönem ligdeki son 11 maçta yenilgi görmemişti. Bu sezon da takımıyla 9 resmi maçta 9 galibiyet alan Kartal, sarı-lacivertlilerin başındaki yenilmezlik serisini 20 karşılaşmaya çıkardı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 17 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

OSAYI-SAMUEL 2 YIL SONRA GOL ATTI

Fenerbahçe’nin Nijeryalı futbolcusu Osayi-Samuel, Süper Lig’de 2 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de son golünü 12 Eylül 2021’de Sivasspor’a karşı atan Osayi-Samuel, 2 yıl aradan sonra rakip fileleri havalandırdı.

İRFAN CAN KALESİNİ YİNE GOLE KAPATTI

Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, bu sezon 5. resmi maçında 4. kez kalesini gole kapattı.

İrfan Can, Avrupa’da Twente ve Maribor, Süper Lig’de ise Samsunspor ve MKE Ankaragücü maçlarında kalesinde gol görmedi.

25 yaşındaki file bekçisi, sadece 5-1 kazandıkları ilk Twente maçında gol yedi.

ANKARAGÜCÜ GALİBİYETLE TANIŞAMADI

MKE Ankaragücü, bu sezon Süper Lig’de 4. maçında da galibiyetle tanışamadı.

Sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa’ya yenildikten sonra Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük’le berabere kalmıştı. Başkent ekibi, 4. haftada da Ankara’daki ilk maçında Fenerbahçe’ye kaybetti ve 2 puanda kaldı.