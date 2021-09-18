CANLI | Antalyaspor-Beşiktaş

Antalyaspor-Beşiktaş maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Antalyaspor-Beşiktaş maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 5. haftasında Antalyaspor sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Antalyaspor-Beşiktaş maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Süper Lig’in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Antalya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan…

Süper Lig'de averajla zirvede bulunan Beşiktaş’ta sakat oyuncu sayısının 5'e yükselmesi Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı zora soktu. Kartal'da sakatlıkları devam eden Welinton, Vida, Alex Teixeira, Umut Meraş ve N'Koudou Antalyaspor karşısında görev alamıyor.

Kalesini gole kapattı

Beşiktaş, Antalyaspor karşılaşmasında da gol yemeyerek serisini sürdürmek istiyor. Geride kalan 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan son şampiyon, 7 kez fileleri havalandırırken bu süreçte ligde hiç gol yemeyen tek takım oldu.

Beşiktaş’ın zorlu takvimi

Beşiktaş, Antalyaspor karşılaşması ile 10 günlük yoğun bir maç trafiğine girecek. Beşiktaş, kırmızı-beyazlıların ardından ligde salı günü Adana Demirspor'u ağırlayacak. Gelecek cuma Süper Lig'de İzmir'de Altay'ın rakibi olacak Kartal, 28 Eylül'de ise Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Hollanda'da karşılaşacak. Beşiktaş böylece 10 gün içerisinde 3'ü lig, 1'i Devler Ligi'nde olmak üzere 4 maça çıkmış olacak.