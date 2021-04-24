CANLI İZLE | Antalyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım (Süper Lig 37. hafta)

Antalyaspor Galatasaray maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Süper Lig’de lider Beşiktaş’ın 6 puan gerisinde 3. sırada bulunan Galatasaray 37. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Galatasaray deplasmanda kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Lider Beşiktaş ile aynı saatte oynanacak mücadelede sarı kırmızılı takımda Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin önemli eksikler olarak göze çarpıyor.

Antalyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadı’nda oynanacak maç, saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS HD2’den canlı yayınlanacak maçta Mete Kalkavan düdük çalacak. TFF’nin yaptığı atamayla bu maçın VAR hakemi Zorbay Küçük olurken, AVAR olarak Erkan Engin görev yapacak.

Galatasaray’da 4 eksik

Galatasaray’da 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed maçta forma giyemeyecek. Galatasaray’da müsabaka öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Son 8 maçın sadece 2’sini kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2’sinde galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe’yi yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor’a mağlup oldu.

Galatasaray ile Antalyaspor 50. randevuda

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 maçta sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray’ın 97 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 9 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 9 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi.

Antalya’daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya’da 24 maç yaptı. Antalya’daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 7 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor’a 45 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.