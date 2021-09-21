CANLI | Beşiktaş Adana Demirspor

Beşiktaş Adana Demirspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş-Adana Demirspor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspo’u konuk edecek. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig'de geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan Beşiktaş, averaj farkıyla Trabzonspor'un önünde liderlik koltuğuna oturuyor. Adana Demirspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle topladığı 5 puan sonrası haftaya 15. sırada giriyor.

27 sezon sonra karşı karşıya

Süper Lig'e uzun yıllar sonra yükselen Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 27 sezon aradan sonra ligde karşı karşıya geliyor.

Sezon başında Adana'da oynanan hazırlık karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, iki takımın oynadığı son resmi karşılama ise 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası'ndaydı. Adana Demirspor ilk maçta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarırken, Beşiktaş rövanş maçını deplasmanda 4-1 kazanarak tur atlayan taraf olmuştu.

Lig tarihinin en farklı galibiyeti

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 16 galibiyet alırken, Adana Demirspor ise 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 10 maçta ise beraberlik bozulmadı. Beşiktaş'ın attığı 51 gole Adana Demirspor 28 golle cevap verdi.

Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşmalarda ise siyah-beyazlılar 10 kez kazanırken, 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor, lig maçlarında deplasmanda galibiyet alamadı. Akdeniz ekibi yalnızca 24 Aralık 2014 tarihinde oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında deplasmanda kazandı. Beşiktaş'ın sahasındaki karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 36 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

İki takım arasında 15 Ekim 1989 tarihinde İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşma ise lig tarihine geçti. Beşiktaş rakibini Metin (3), Ali (4) ve Feyyaz'ın (3) attığı gollerle 10-0 mağlup ederken, bu sonuç Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.