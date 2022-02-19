CANLI | Beşiktaş Altay (ilk yarı oynanıyor)

Beşiktaş Altay maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Son haftalarda aldığı beraberliklerle dikkat çeken Beşiktaş, küme düşme hattında bulunan Altay'ı konuk ediyor. Yeni bir çıkış arayan Beşiktaş nefes almak için mutlak kazanması gereken Altay önünde 3 puan savaşı veriyor. Beşiktaş Altay maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Beşiktaş Altay maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş sahasında İzmir temsilcisi Altay’ı ağırlıyor. Ligin dibine demir atan ve bir çıkış arayan Altay zorlu Beşiktaş deplasmanından 3 puanla çıkıp derin bir nefes almak istiyor. Önder Karaveli yönetiminde son 3 maçında beraberliğe abone olan siyah beyazlılar da seyircisi önünde galibiyetle çıkış yakalama peşinde.

BEŞİKTAŞ’TA 8 EKSİK VAR

Adana Demirspor deplasmanına Rosier, Oğuzhan, Josef ve Pjanic’den yoksun çıkan Kartal’da, Altay karşısındaki eksik futbolcu sayısı ise 6. Henüz iyileşmeyen Rosier ve Oğuzhan’a, Adana maçında Larin ve Rıdvan eklenmişti. Pjanic ise önceki günkü idmanda sakatlandı. Batshuayi de sarı kart cezası yüzünden yok.

ALTAY, SON 10 İSTANBUL MAÇINDA 1 KEZ KAZANDI

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaştığı son maçı kazanan Altay, daha önce rakibi karşısında sadece bir kez lig dublesi yapabildi. Süper Lig'de oynadığı son üç maçta berabere kalan Beşiktaş, tek sezonda daha uzun bir seriyi en son Aralık 1987-Ocak 1988 arasında yaşadı. Bu sezon evinde oynadığı 12 Süper Lig maçında iki mağlubiyet alan Beşiktaş, kaybettiği iki karşılaşmada da kalesinde 2+ gol gördü. Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Altay, dış sahada en son Şubat-Mart 1998 arasında üst üste 2+ karşılaşma kazandı. İstanbul takımlarına rakip olduğu son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Altay, bu karşılaşmaların yedisinde gol atamadı ve tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş karşısında aldı.