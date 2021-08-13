CANLI İZLE | Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı canlı yayın (Süper Lig 1. hafta)

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ile başlıyor. 2021-22 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Açılış maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı canlı anlatımıyla dakika dakika Sözcü Spor’da… Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş Vodafone Park’ta Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Kadrosuna Mehmet Topal, Mert Günok, Salih Uçan ve Kenan Karaman gibi yerli oyuncuların yanı sıra geçen yılın kiralıkları Valentin Rosier, ve Rachid Ghezzal ile Alex Teixeira gibi önemli yabancı isimleri de katan Beşiktaş 3 puanla ‘merhaba’ demek istiyor. Pandemi koşulları çerçevesinde seyircinin de yer alacağı karşılaşmada Beşiktaş uzun bir aranın ardından taraftarıyla buluşacak.

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Çaykur Rizespor’u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Karşılaşmada Beşiktaş’ın ABD’li oyuncusu Tyler Boyd sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

GHEZZAL, ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Siyah-Beyazlı ekiple sadece tek antrenmana çıkan Rachid Ghezzal, bugün oynanacak mücadelenin kadrosuna alındı. Siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor maçının kadrosunda şu isimler bulunuyor: “Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Adem Ljajic, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın.”

BEŞİKTAŞ AÇILIŞ MAÇLARINDA GÜLÜYOR

Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11’ni kazandı, 14’ünde berabere kaldı, 7’sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.