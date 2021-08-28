CANLI | Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı canlı yayın (Süper Lig 3. hafta)

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 3. haftasında son şampiyon Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Yeni sezona galibiyet ile başlayan iki takım geçtiğimiz hafta golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı ve 4 puan topladı. Geçen hafta Gaziantep FK deplasmanında golsüz berabere kalan Beşiktaş, hata yapmayıp milli ara öncesi kazanmayı hedefliyor. Fatih Karagümrük ise zorlu maçtan puanla dönmek istiyor.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park’ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

TEIXEIRA VE BATSHUAYI İLK 11’DE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçında Alex Teixeira ve Michy Batshuayi’yi ilk 11’e yazdı. Sergen Yalçın, Atiba Hutchinson’ı bu hafta kulübeye alırken, Alex Teixeira’yı sahaya sürdü. Kenan Karaman’ı da kulübeye alan Sergen Yalçın, Michy Batshuayi’yi 11’e yazdı.

N’Sakala ve Borini yok

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N’Sakala mücadelede forma giyemiyor. Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Fatih Karagümrük’te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, kadroda yer almıyor.