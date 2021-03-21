Fenerbahçe derbide Beşiktaş’tan 1 puanı son anda kurtardı!

Ve Dolmabahçe’de kazanan yok… Süper Lig’de şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren derbide Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı lacivertliler karşısına son 6 maçını kazanarak lider çıkan Beşiktaş şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan virajda 2 puan bıraktı ve seriyi kaybetti. Sergen Yalçın yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayarak liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş Galatasaray’ın da puan kaybettiği haftada Fenerbahçe’ye takıldı.

VİDA 48’DE PERDEYİ AÇTI

Vida’nın 48’inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 89’da Ozan Tufan’ın muhteşem golüne engel olamadı. Müthiş pozisyonların yaşandığı ve çok net fırsatların kaçtığı maçta perdeyi Vida açtı. Ghezzal’in sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Vida kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

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OZAN TUFAN’DAN MUHTEŞEM GOL

Vodafone Park’ta son dakikalarda müthiş bir baskı kuran siyah beyazlılar çok net fırsatları değerlendiremedi. Oyuna sonradan giren Ozan Tufan, 89’da ceza sahası yayından nefis bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi ve deplasmanda 1 puanı kurtardı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 64, Fenerbahçe ise 59 puana yükseldi. Bitime 11 hafta kala şampiyonluk yarışında heyecan son sürat devam edecek…

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SERGEN YALÇIN KADROYU BOZMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşılaşmasına Medipol Başakşehir’i 3-2 mağlup eden kadroyu bozmadan çıktı. Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Yalçın, defans dörtlüsünde Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala’ya görev verdi. 4-1-4-1 dizilişinde defansif orta sahayı her zaman olduğu gibi Josef De Souza’ya veren tecrübeli teknik adam, hücum hattını yine Ghezzal, Atiba, Ljajic ve Larin’den oluşturdu. Beşiktaş’ın Fenerbahçe karşısındaki gol silahı ise Vincent Aboubakar oldu.

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GÖKHAN TÖRE HARİCİNDE EKSİK YOK

Beşiktaş derbiye bir futbolcu haricinde tam kadro çıktı. Siyah beyazlılarda bu sezon sakatlığından dolayı 15 maçı kaçıran Gökhan Töre, Gaziantep FK maçından sonra yapılan ilk idmanda sağ alt baldırından sakatlanmıştı. Tedavi süreci devam eden Töre, maç kadrosuna giremezken, başka sakat ve cezalı futbolcusu olmayan Kartallar Fenerbahçe karşısına eksiksiz çıktı.

CENK TOSUN 3 YIL SONRA VODAFONE PARK’TA

Devre arasında transfer döneminde kadroya dahil edilen Cenk Tosun, 3 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasıyla Vodafone Park’a çıktı. 2017-2018 sezonu ara transfer döneminde İngiliz ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun,Premier Ligde ayrıca Cyrstal Palace takımında da kiralık oynadı. Devre arası transfer döneminin son gününde kiralık olarak yeniden Beşiktaş’a dönen milli golcü, deplasmanda kupada İttifak Holding Konyaspor ve ligde Gençlerbirliği maçlarında forma giydi. Gençlerbirliği maçından sonra sakatlanan ve bir ay tedavi olan Cenk Tosun, iyileşerek takım kadrosuna dahil odu ve 3 yıl aradan sonra kendi evi sayılan Vodafone Park Stadı’nda maça çıktı.

YÖNETİM TAM KADRO TAKIMIN YANINDA

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisinin heyecanını yerinde yaşıyor. Başta başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ olmak üzere yönetim kurulunun tamama yakını stada gelerek karşılaşmayı yerinde takip etti. Başkan Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ gündüz saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek takıma başarılar diledi ve oyuncuları tek tek uğurladı.

EROL BULUT’TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 30’uncu haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının 11’ine göre 5 değişiklik yaptı. Bulut, Gökhan Gönül’ün yerine Nazım’a, Novak’ın yerine Caner’e Sosa’nın yerine İrfan Can’a, Mert Hakan’ın yerine Valencia’ya, Thiam’ın yerine ise Samatta’ya görev verdi.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Perotti’nin yanı sıra maç eksiği bulunan Sinan Gümüş, Beşiktaş maçında görev alamadı. Sarı-lacivertli ekipte yer alamayan Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugünkü derbi bizim için çok önemli. Hedefimiz mücadele edip kazanmak!” diye konuştu.

Sinan Gümüş ise, “Bugünkü maçımızda maalesef olamayacağım. Takımımıza çok başarılar diliyorum! Haydi Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.

GÖKHAN GÖNÜL YEDEK SOYUNDU

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisinde yedekler arasında yer aldı. Ligin 30’uncu haftasına Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, tedavisinin ardından geçtiğimiz günlerde takımla idmanlara çıktı. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile oynanan maçta yedek soyundu.

İRFAN CAN KAHVECİ İLK KEZ 11’DE

Fenerbahçe’nin devre arasında Medipol Başakşehir’den renklerine bağladığı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli forma ile ilk kez 11’de görev aldı. Ligde oynanan Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan İrfan Can, derbi maçta 11’de görevlendirildi.

CANER ERKİN 4 MAÇ SONRA 11’DE

Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor öncesinde teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan Caner Erkin, 4 maç sonra 11’de yer aldı. Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında görev alamayan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında ise sonradan oyuna dahil oldu. Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut’un forma vermesi ile yeniden 11’e döndü.

ALİ KOÇ VE YÖNETİCİLER STATTA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisini takip etmek üzere Vodafone Park’a geldi. Başkan Ali Koç’a yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

BAKAN KASAPOĞLU VE NİHAT ÖZDEMİR KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi tribünden takip etti. 21 Mart Dünya Down Sendroumu Farkındalık Günü sebebiyle, down sendromlu 60 m uzun atlama Avrupa üçüncüsü Rıdvan Yalçın, 200 m gülle atma Avrupa şampiyonu Furkan Demir ve 100 m uzun atlama dünya üçüncüsü Merve Uzun ile birlikte stada gelen Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı birlikte takip etti.

Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de Vodafone Park’ta karşılaşmayı izledi.

BÜLENT YAVUZ İLE ERHAN ÖNAL UNUTULMADI

Beşiktaş – Fenerbahçe maçı öncesinde vefat eden; Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz ile Galatasaray ve milli takımın eski oyuncusu Erhan Önal unutulmadı. Yavuz ve Önal için mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.