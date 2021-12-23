CANLI İZLE | Beşiktaş Göztepe maçı canlı yayın (Süper Lig 18. hafta)

Beşiktaş Göztepe maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'in 18. haftasında siyah beyazlılar seyircisi önünde Göztepe'yi ağırlıyor. Önder Karaveli yönetiminde son 2 maçta 4 puan alan Beşiktaş hafta içi mesaisinde Göztepe'yi de kayıpsız geçerek çıkış yakalamak istiyor. Beşiktaş Göztepe maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Beşiktaş Göztepe maçını canlı olarak dakika dakika Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’de 18. haftanın kapanış maçında Beşiktaş Vodafone Park’ta Göztepe’yi konuk ediyor. Siyah-beyazlı U19 Teknik Direktörü Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Sergen Yalçın’ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Kayserispor’u 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı. An itibariyle 25 puanı bulunan Kartal, evinde kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Karagümrük ve Rize mağlubiyetleriyle son 2 haftayı puansız kapatan Göztepe ise zorlu deplasmanda kazanıp şansını çevirmenin peşinde.

Beşiktaş – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş – Göztepe maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

GÖZTEPE 19 YILDIR PUAN ALAMIYOR

Göztepe, 19 yıldır Beşiktaş deplasmanından puan alamıyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 27 Nisan 2002 tarihinde oynadığı maçta aldığı 2-1'lik galibiyetle rakibi karşısındaki son deplasman puanını almıştı. Bu tarihten sonra Beşiktaş'a karşı 5 deplasman maçı daha oynayan Göztepe, bu mücadelelerin tamamından mağlubiyetle ayrılarak İzmir'e eli boş dönmüştü. Sarı-kırmızılı ekip zorlu maçta alacağı puan ya da puanlarla bu kötü istatistiğini sonlandırmayı hedefliyor.

LARIN VE GHEZZAL SARI KART SINIRINDA

Siyah-Beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesi Larin ile Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan iki yıldız futbolcu bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde, haftaya Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

10’DA 6 GALİBİYET

İKİ takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş rakibini 6 kez mağlup etti. Bu maçlarda Göztepe 3 kez kazanırken, 1 maç berabere bitti. Siyah-beyazlı takım son 10 karşılaşmada 26 gol atarken, İzmir ekibi ise fileleri 13 kez havalandırdı.

BEŞİKTAŞ’TA 3 SAKAT

Beşiktaş’ta Göztepe maçı öncesi Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N’Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Günok ameliyat masasına yatarken, N’Koudou’da bağ yaralanması, Necip Uysal’da da diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık tespit edilmişti.