CANLI İZLE | Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın (Süper Lig 34. hafta)

Beşiktaş Kasımpaşa maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Beşiktaş Kasımpaşa maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 34. haftasında son şampiyon Beşiktaş sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş Kasımpaşa maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor.

Beşiktaş’ta sakat olan Mert Günok, Can Bozdoğan ve karşılaşmanın kadrosuna alınmayan Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Kerem Kalafat ve Gökhan Töre Kasımpaşa karşısında forma giyemiyor.

Kasımpaşa’da ise sakat olan Jeffrey Bruma ve Tarkan Serbest zorlu Beşiktaş deplasmanında kadroda yer almıyor.

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Beşiktaş 33 hafta sonunda 13 galibiyet, 12 beraberlik sonucu elde ettiği 51 puanla Süper Lig’de 7. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 12 galibiyet 8 beraberlik sonucu elde ettiği 44 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig’de 12. sırada bulunuyor.

İki takımın arasında oynadığı son 10 karşılaşmada 6 maç Beşiktaş galibiyeti, 2 maç Kasımpaşa galibiyeti ile sona ererken 2 karşılaşma da beraberlik ile tamamlandı.

Beşiktaş, evinde oynadığı maçta ligin formda ekibi Kasımpaşa’yı mağlup edip 5’te 5 hedefinin ilk ayağını kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş, ilk 4 ile olan puan farkını kapatıp potaya girmek istiyor.

KASIMPAŞA FORMDA

Kasımpaşa, Süper Lig'in son 6 haftasında 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak topladığı 15 puanla düşme hattından uzaklaşarak orta sıralarda kendine yer buldu. 33. hafta itibariyle 11. sırada bulunan Kasımpaşa, söz konusu maçlarda Göztepe, Rizespor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor'u yenerek, 3 puanı hanesine yazdırırken, Haliç derbisinde ezeli rakibi Karagümrük'e boyun eğerek bu karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Beşiktaş ise, Süper Lig’deki son 14 maçının sadece birini kaybetti.