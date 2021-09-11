CANLI | Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 4. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler…

Beşiktaş’ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda Atiba Hutchinson ve Cyle Larin yer almıyor.

Lige Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Gaziantep FK ile berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta ise Fatih Karagümrük’ü mağlup etti. Beşiktaş, 7 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Yeni sezona evinde Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Gaziantep FK galibiyeti ile ligde 6 puanla 7. sırada bulunuyor.

Yeni Malatyaspor’un Beşiktaş’a karşı 1 galibiyeti var

Lig tarihinde 9. kez Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, oynanan 8 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Beşiktaş ile 1 de beraberliği bulunan Malatya temsilcisi, 6 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Bu mücadelelerde kalesinde 10 gol gören sarı-siyahlılar, siyah-beyazlıların filelerini 4 kez havalandırabildi.

Beşiktaş'a karşı tek galibiyetini 15 Aralık 2019'da deplasmanda alan Yeni Malatayaspor, yarın da bu başarısını tekrarlamak için sahaya çıkıyor.