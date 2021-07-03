CANLI | Çekya Danimarka maçı ( EURO 2020 çeyrek final)

Avrupa Futbol Şampiyonası (EUR0 2020) çeyrek final mücadelesinde günün açılış maçında Çekya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Önceki şampiyonalarda Danimarka ile oynadığı son 2 müsabakayı gol yemeden kazanan Çekya adını son 4 takım arasında yazdırmak için geleneği sürdürmek istiyor. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finalde Ukrayna – İngiltere maçının galibiyle oynayacak.

SON MAÇ BERABERE TAMAMLANDI

Çekya ile Danimarka arasında oynanan son 6 maçın beşi berabere bitti. İki takım arasındaki tek galibiyeti Danimarka elde etti. Çekya D grubunu 4 puan ile 3. sırada tamamladı. Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak maçı, Hollandalı Björn Kuipers yönetecek.

İki ekip son olarak 2016 yılında hazırlık maçında karşılaştılar ve müsabaka 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. İki ekip arasında bugüne dek oynanan 25 maçta Danimarka’nın sadece 2 galibiyeti bulunuyor. Çekya’da Darida, Danimarka’da ise Kjaer, Wass ve Poulsen maça hazır hale geldiler ve görev verilmesi durumunda sahada olacaklar.

Çekya’da Coufal, Hlozek ve Masopust, Danimarka’da ise Damsgaard, Delaney, Jensen ve Wass bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.