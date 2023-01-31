CANLI | Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı canlı anlatım (Süper Lig 22. hafta)

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçını canlı olarak Sözcü Spor'da takip edebilirsiniz... Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Son 5 maçını kazanan siyah beyazlılarda hedef seriyi sürdürmek.

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Süper Lig’in 22. haftasında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş zorlu deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Siyah beyazlılar Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük’ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı.

Ligde geride kalan bölümde oynadığı maçların 5’ini kazanan, yedişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Fatih Karagümrük ise haftaya 22 puan ve averajla 10. basamakta girdi.

BEŞİKTAŞ’TA 2 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak. Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamayacak. Alanyaspor müsabakasında sakatlanan Salih Uçan’ın da yarın forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş’ta Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond ise kart cezasını tamamladı. Bu 3 futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş’in şans vermesi halinde Fatih Karagümrük karşısında sahaya çıkabilecek.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.