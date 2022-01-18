CANLI | Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 22. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşıyor. Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Süper Lig’in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Maç öncesi sakatlanan Fatih Karagümrük’ün golcü futbolcusu Aleksandar Pesic, kadrodan çıkarıldı. Zorlu karşılaşma öncesinde Fatih Karagümrük'te ayrıca takımın önemli isimlerinden Lucas Biglia ve Zukanovic da cezaları nedeniyle forma giyemiyor. Ahmed Musa da milli takımda bulunduğu için forma giyemiyor. Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan N'Koudou, Umut Meraş ve Mert Günok kadroda olmayan isimler…

Son oynanan Gaziantep FK maçını kazanarak Avrupa Kupaları için iddiasını sürdüren Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçında da galibiyet hedefliyor. Fatih Karagümrük ise Beşiktaş maçından üç puanla ayrılarak üst sıraları zorlamak istiyor.

BEŞİKTAŞ’IN DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Beşiktaş’ın bu sezonki deplasmanda karnesi iç açıcı değil. Geride kalan 10 deplasman mücadelesinde yalnızca 1 galibiyet alan Beşiktaş, 18 Eylül 2021 tarihinde Antalyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıktığı 8 deplasmanda kazanamadı.

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takımın bugüne kadar oynadıkları 15 maçta Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı takım 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Karagümrük ise 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlı ekip, son 2 sezonda Beşiktaş ile karşılaştığı 3 maçta 1 kez kazanırken, 2 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş, sahasındaki mücadeleyi Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.