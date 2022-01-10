CANLI | Fenerbahçe Adana Demirspor (ilk yarı oynanıyor)

Fenerbahçe Adana Demirspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertliler 3 puanı alarak haftayı 3. sırada tamamlamanın peşinde. Fenerbahçe Adana Demirspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına bugün kendi sahasında oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasıyla başlıyor. Yeni hocasını bekleyen sarı lacivertliler ligin 2. devresinde beyaz bir sayfa açmak ve seyircisi önünde 3 puanı alarak moralli bir başlangıç yapmak istiyor. İlk yarının son maçında Yeni Malatyaspor’u yenen, arkasından kupada AFJET Afyonspor’a karşı uzatmada bulduğu gollerle 2-0 kazanan Fenerbahçe yardımcı hocası Zeki Murat Göle ile 4. kez resmi maça çıkıyor. Son 4 maçında 10 puan toplayan Adana Demirspor da Kadıköy’de kazanarak çıkışını devam ettirmenin peşinde.

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK

Fenerbahçe’de 5 eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Mergim Berisha’nın yanı sıra darbeye bağlı ağrı şikayeti nedeniyle Miguel Crespo ve Nazım Sangare Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

BALOTELLI KOVİD-19 NEDENİYLE YOK

Adana Demirspor’da ise ülkesi İtalya’da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan yıldız golcü Mario Balotelli ile sakat olan Khadim Rassoul ve Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan Simon Deli takımdaki yerini alamayacak

5 İSİM SARI KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci sarı kart sınırında bulunan isimler. Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

İLK YARIDA FENERBAHÇE KAZANDI

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Adana’da oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 46. dakikada İrfan an Kahveci’nin asistinde Mesut Özil’in attığı golle 1-0 kazanmıştı.