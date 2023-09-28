CANLI | Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayın (3. hafta erteleme maçı)

Fenerbahçe-Başakşehir maçı canlı yayın olarak Sözcü Spor'da... Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Kadıköy'de RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Ligde 5'te 5 yapan sarı lacivertliler seyircisi önünde kazanarak hem müthiş serisini sürdürmek hem de liderliği almak istiyor. Fenerbahçe Başakşehir maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde.

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Fenerbahçe-Başakşehir maçını canlı yayın olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… İsmail Kartal yönetiminde bu sezon bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe 12 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek ve kazanarak liderliği almak için RAMS Başakşehir’i konuk ediyor. Kadıköy’deki kritik maçta sarı lacivertliler kazanırsa ligde 6’da 6 yapacak. Maça 10 eksikle çıkacak Çağdaş Atan’lı Başakşehir ise güçlü rakibine çelme takıp, çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Fenerbahçe-Başakşehir maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Zorbay Küçük’ün yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Kartal’ın hedefi Daum’u geçmek

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında peş peşe 12 resmi maç kazanan ilk teknik adam olmuştu. Tecrübeli hoca şimdi gözünü yeni bir rekora dikti. Sarı-Lacivertliler'in en iyi lig başlangıcı, 2009-10'da Daum yönetiminde ilk 8 maçın tamamının kazanılmasıydı. Kartal'lı Fenerbahçe şu anda ligde 5'te 5 yapmış durumda. Başarılı teknik adam, 9 maçlık seriye ulaşarak bu alanda da adını tarihe yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

Başakşehir’in eksikleri fazla

Başakşehir’de erteleme maçının oynanması gereken ilk tarihten sonra transfer edilen 4 isim, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Turuncu-Lacivertli ekipte Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Jerome Opoku ve Emirhan İlkhan, bu maçta görev alamayacak. Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie, İstanbul ekibindeki diğer eksik isimler.