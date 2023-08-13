Canlı | Fenerbahçe Gaziantep FK maçı canlı yayın

Fenerbahçe Gaziantep FK maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz. Sezona yıldız transferleriyle giren Fenerbahçe Kadıköy'deki açılış maçında Gaziantep'i yenerek 3 puanlı başlangıç peşinde.

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Trendyol Süper Lig’in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK’yi ağırlıyor. Sezona bomba transferlerle ve teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe rakibini taraftarı önünde mağlup ederek sezona galibiyetle başlamak istiyor.

İŞTE İLK 11’LER:

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko.

Gaziantep FK: Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic.

Fenerbahçe – Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadyumu’nda saat 21.45’te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak

KANARYA’DA 3 EKSİK VAR

Hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe'de, Gaziantep FK karşılaşması öncesi sakatlığı sebebiyle sezon ortasına kadar sözleşmesi dondurulan Lincoln, sakat Emre Mor ve kart cezalısı Luan Peres dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, son Maribor maçına göre cezalı Peres'in yerine stoperde Djiku ile başlaması beklenirken, son maçın yıldızı Szymanski de Edin Dzeko'nun arkasında forma giyecek. Konuk ekipte ise eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

FAVORİ FENERBAHÇE

Sarı-Lacivertliler, 66. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 41 açılış maçının 33'ünü kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, 3 yenilgi yaşadı. Kanarya'yı, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te İstanbulspor yenmişti. Fenerbahçe, ligde son 6 sezonda oynadığı ilk hafta maçlarını (4 galibiyet, 2 beraberlik) kaybetmedi.

9. RESMİ MAÇ

İki takım bugüne kadar 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu mücadelelerden 7 galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı 5 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.