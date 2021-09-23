CANLI | Fenerbahçe-Giresunspor

Fenerbahçe-Giresunspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe-Giresunspor maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe-Giresunspor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde..

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Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında GZT Giresunspor’u konuk ediyor. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor.

Fenerbahçe’de sakat olan Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Jose Sosa karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor. Giresunspor’da ise tek eksik bulunuyor. Antrenmanda sakatlanan Younousse Sankhare, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemiyor.

Fenerbahçe 5 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik sonucu elde ettiği 10 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig’de averajla 7. sırada yer alıyor. Giresunspor ise tek beraberlik sonucu elde ettiği 1 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig’de averajla 19. sırada yer alıyor.

PEREIRA’DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı. Pereira; Meyer’in yerine Mert Hakan’a, Muhammed’in yerine Mesut’a, Berisha’nın yerine Valencia’ya, Pelkas’ın yerine Rossi’ye görev verdi.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki takımın aralarında yaptıkları son 20 karşılaşmanın 13’ünü Fenerbahçe, 1’ini Giresunspor kazanırken, 6 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe, Giresunspor’u konuk ettiği hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi. Giresunspor, Fenerbahçe ile oynadığı 12 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi.

Giresunspor, İstanbul takımlarına konuk olduğu 23 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi.

MERT HAKAN İLK KEZ 11’DE

Fenerbahçe-Giresunspor mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş ilk kez 11'de sahada yer alıyor.

Daha önce Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Sivasspor mücadelesinde ise Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından şans verilmemişti. Mert Hakan sadece Altay ve Başakşehir mücadelelerinde toplamda 27 dakika süre alırken, Pereira tarafından Giresunspor maçında 11'de şans verildi.

GİRESUNSPOR SÜRPRİZ PEŞİNDE

Fenerbahçe’nin bu ligin favori ve güçlü ekiplerinden biri olduğunu belirten Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Yoğun bir maç trafiğine girdik. Fenerbahçe bu ligin güçlü ve favori takımlarından bir tanesi. Onlar da yoğun bir periyottan geçiyorlar. Her maç gibi zor bir maç olacak. Biz ligin ilk 6 haftasında biraz zorluk çektik. Fenerbahçe karşısında elimizden geleni yapacağız. İnşallah gülen taraf biz oluruz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE-GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Giresunspor maçı bu akşam saat 20.00’de başladı. Fenerbahçe-Giresunspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor.