CANLI | Fenerbahçe Göztepe (ilk yarı oynanıyor)

Fenerbahçe Göztepe maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Ligde kalmak için son viraja giren İzmir ekibi Kadıköy'de çıkış yolu arıyor. Formda Fenerbahçe ise 8 maçlık seriyi sürdürme ve ikinciliği koruma peşinde. Fenerbahçe Göztepe maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Fenerbahçe Göztepe maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadı’nda Göztepe’yi ağırlıyor… Küme düşme hattındaki Göztepe son 9 maçını kazanamadı. İsmail Kartal’ın gelişinin ardından müthiş bir çıkışa geçen ve 8 maçlık kaybetmeme serisi yakalayan Fenerbahçe ise 2. sıraya yükseldi. Ligde kalabilmek için hayati önem taşıyan son haftalara giren İzmir ekibinde Kadıköy’den mutlak puanla çıkmak çok önemli. Zirve takibini sürdüren sarı lacivertliler ise haftayı 3 puanla kapatıp hem ikinciliği garantiye almak hem de umutlarını sürdürmenin peşinde…

TEK EKSİK İRFAN CAN KAHVECİ

Fenerbahçe’de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE’DE 6 İSİM CEZA SINIRINDA!

Fenerbahçe’de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

GÖZTEPE’DE 2 EKSİK

Konuk Göztepe’de takım küme düşmeden şimdiden satılıp ayrılan golcü Cherif Ndiaye ve orta saha Obinna Nwobodo karşılaşmada görev almayacak. Tedavisi süren stoper Atınç Nukan’ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.