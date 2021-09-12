CANLI | Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın (Süper Lig 4. hafta)

Fenerbahçe Sivasspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... İlk 3 haftayı gol yemeden 9 puanla kapatan Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u konuk ediyor. En son 12 sezon önce lige 4 galibiyetle başlayan sarı lacivertliler aynı seriyi yeniden yakalamak istiyor. Fenerbahçe Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Fenerbahçe Sivasspor maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Kanarya, Süper Lig’in 4. haftasında Ülker Stadı’nda Sivasspor’u ağırlıyor. Ligde oynadığı ilk 3 maçını gol yemeden kazanan Fenerbahçe, 4’te 4 yaparak namağlup yürüyüşünü sürdürmenin peşinde. Son olarak 2009-10 sezonunda 4’te 4 yaparak başlayan sarı lacivertliler 12 yıl aradan sonra seriyi tekrarlamak istiyor.

Kanarya daha önce Christoph Daum’un takımın başında olduğu 2009-10 sezonunun ilk 4 haftasını puan kaybetmeden tamamlamıştı. Sarı lacivertliler o sezonu şampiyon Bursaspor’un ardından ikinci bitirmişti.

SZALAI KULÜBEYE ÇEKİLDİ

Fenerbahçe’de savunmanın kilit isimlerinden Attila Szalai, Sivasspor karşılaşmasında yedek kaldı.Teknik direktör Vitor Pereira, sakatlığı bulunmayan Szalai’yi kulübeye alırken, yorgunluk nedeniyle böyle bir kararı olduğunu söyledi. Pereira, Szalai yerine Serdar Aziz’e forma verdi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Pereira, “Mili takım arasında gençlerle çalışmak zorunda kaldık. Yeni transferler de aramıza katıldı. Dün ilk defa bütün takım antrenman yapma imkanımız oldu. Attila Szalai 9 günde 3 maç oynadı. Hepsinde 90 dakika oynadı. Yorgunluk var. Sakatlık olmaması açısından oyuncuları korumamız gerekiyor. Valencia da keza öyle. Valencia çok uzun bir yolculukla çıkıp dün buraya vardı” dedi. 23 yaşındaki Szalai, Macaristan Milli Takımı formasıyla 2 Eylül’de İngiltere, 5 Eylül’de Arnavutluk, 8 Eylül’de Andorra maçlarında 270 dakika forma giymişti.

Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor’u konuk ediyor. Ülker Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak maç beIN SPORTS 1’den canlı olarak yayınlanacak. Kritik maçta hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a, AVAR olarak Kemal Yılmaz eşlik edecek

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 31. RANDEVU

Fenerbahçe ve Sivasspor bu akşamla birlikte 31. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 30 mücadelede Fenerbahçe 17 kez galip gelirken, Sivasspor ise 7 kez kazandı. 6 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 65 kez gol sevinci yaşarken, Yiğidolar ise 41 gol kaydetti. Sivasspor ve Fenerbahçe son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 2-1 Sivasspor’un galibiyeti ile sona ermişti.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar genellikle bol gollü geçiyor. Süper Lig’de geride kalan 30 karşılaşmada 106 gol atıldı. Sivasspor 41, Fenerbahçe ise 65 kez fileleri havalandırırken maç başına gol ortalaması ise 3.5 oldu.