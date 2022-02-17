CANLI | Fenerbahçe-Slavia Prag

Fenerbahçe-Slavia Prag maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz. UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe-Slavia Prag maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Çek rakibi Slavia Prag’ı konuk edecek. Ülker Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe-Slavia Prag maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Süper Lig’de gerilerde kalan, Türkiye Kupası’na havlu atan Fenerbahçe, Avrupa’da yoluna devam etmek adına ilk maçta avantajlı bir skor almanın peşinde… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu 3. sırada tamamlayarak yoluna Konferans Ligi’nde devam etme hakkı kazanmıştı.

Fenerbahçe, Çekya ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki 11. maçına çıkıyor. Dört farklı Çekya temsilcisine karşı dört galibiyet, bir beraberlik ve beş mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler sekiz gol atarken Çek ekipleri 18 kez ağları sarstı.