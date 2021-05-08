CANLI İZLE | Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın (Galatasaray Beşiktaş derbisi )

Galatasaray Beşiktaş maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 40. haftasında Türkiye’nin gözü kulağı Türk Telekom Stadı’ndaki Galatasaray Beşiktaş derbisinde olacak. Fatih Terim’li Galatasaray’ın kazanmaktan başka çaresi yok. Sergen Yalçın’lı Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı devirir, 2. sıradaki Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse, siyah beyazlılar Türk Telekom Arena'da şampiyonluğunu ilan edecek. Bu senaryo gerçekleşmezse şampiyonluk heyecanı son 2 haftaya taşınacak.

GALATASARAY’IN İKİLİ AVERAJDA DA ÖNE GEÇMESİ GEREK

İlk yarıdaki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray’ın ikili averajda üstünlük sağlaması için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Lider Beşiktaş ile arasında 6 puan fark bulunan Galatasaray, 40’ıncı haftaya girilirken rakibinin genel averajda da 10 sayı gerisinde bulunuyor. Bu sebeple sarı-kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri de 3 puanının yanı sıra ikili averajda da üstünlük sağlamak.

BEŞİKTAŞ’IN ŞAMPİYONLUĞU FENERBAHÇE’YE DE BAĞLI

Fenerbahçe'nin başkentte yenilmesi halinde Beşiktaş'ın derbiden alacağı 1 puan da siyah beyazlı ekibi sezonun şampiyonu yapacak. Kartal, Galatasaray'ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş yine şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

8 Mayıs Cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

FATİH TERİM KENDİ SAHASINDA HİÇ YENİLMEDİ

Galatasaray’da 4’üncü dönemi Aralık 2017’de başlayan teknik direktör Fatih Terim, bu süreçte Beşiktaş ile iç sahada oynanan maçlarda hiç kaybetmedi. Terim’li Galatasaray geride kalan üç sezonda Türk Telekom Stadı’nda Beşiktaş’ı iki defa mağlup ederken, bir defa da beraber kaldı.

SERGEN YALÇIN MOTİVASYONU KAYBETMEK İSTEMİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın derbide sürpriz yaşamak istemiyor. Şampiyonluk ihtimali nedeniyle maçın öneminin çok daha artacağını bilen tecrübeli teknik adam, derbinin Galatasaray’ın da son şansı olmasının rakibin motivasyonunu artıracağını düşünüyor. Öncelikli hedeflerini berabere kalmak değil, kazanmak olarak belirleyen Sergen Yalçın, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında olduğu gibi oyuna baskılı başlamanın planlarını yapıyor.

GALATASARAY’DA TEK EKSİK VAR

Galatasaray'da sakatlığı geçen Henry Onyekuru'nun yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci tamamlanan Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor ile Fatih Öztürk, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda derbide sahaya çıkabilecek. Terim, koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide yararlanamayacak. Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ’TA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray deplasmanında Aboubakar, N'Koudou, Cenk Tosun, Oğuzhan ve Ajdin Hasic'i sakatlıkları nedeniyle oynatamayacak olan Beşiktaş son olarak Bernard Mensah'ı kaybetti. 27. yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyeceği bildirildi. 23. haftadaki Antalya maçından sonra bir daha ilk 11'e forma şansı bulamayan Ganalı orta saha kadrodan çıkarıldı.

KARTAL’DA 30 BİN TL PRİM

Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ın karşısına çıkacak olan siyah beyazlılara, Başkan Ahmet Nur Çebi'den maç öncesinde prim müjdesi verilmişti. Yönetim kararıyla bu akşamki mücadeleden zaferle çıkılması halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL ödeme yapılacak. Normal şartlarda 25 bin TL'lik prim belirleyen yönetim, bu kez zam yapma kararı almıştı.