CANLI İZLE | Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın (Süper Lig 29. hafta)

Galatasaray Beşiktaş maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'in 29. haftasında Avrupa'dan moralli dönen Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı 52 bin kişilik stadı önünde ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi vizesini sonuna kadar kovalamak isteyen Beşiktaş deplasmanda derbi kazanarak son düzlüğe 3 puanla girmek istiyor. Galatasaray Beşiktaş derbisinin tüm heyecanı ve canlı anlatımı haberimizde...

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Galatasaray Beşiktaş maçı canlı anlatımı ve tüm detaylarıyla Sözcü Spor’da… Süper Lig’de 29. hafta maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar derbi mücadelesini kazanarak Barcelona ile yapılacak rövanş maçına moralli çıkmak istiyor. Siyah-beyazlı takım ise önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edebilmek için lig ikinciliğini kovalıyor.

Galatasaray – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadı’nda oynanacak Galatasaray – Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Galatasaray – Beşiktaş muhtemel 11’ler:

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, van Aanholt (Ömer), Pulgar, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre, Gomis

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Atiba, Ghezzal, Alex, Kenan, Batshuayi

Nef Stadı’nda seferberlik

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Galatasaray Yönetimi, derbinin sorunsuz bir şekilde oynanması için yoğun çaba sarfediyor. Sarı-Kırmızılılar, bu anlamda Nef Stadyumu’na adeta yoğun bakım uyguluyor. İstanbul’da yoğun kar yağışının başladığı saatlerde zeminin üstü branda ile örtüldü. Böylece zeminin bozulması engellendi. Ancak ortaya bir sorun daha çıktı.

Işıklandırma artırıldı

Gece saatlerinde havanın 0’ın altına inmesi nedeniyle don olma riski bulunuyordu. Fakat Sarı-Kırmızılılar bu problemi de ortadan kaldırıldı. Nef Stadyumu’nda ışıklandırmaların seviyeleri artılırken, ısıtma ile ilgili problemler de çözüldü. Böylece zeminin donma riskiyle karşı karşıya kalma ihtimali de ortadan kaldırılmış oldu.