CANLI | Galatasaray Çaykur Rizespor maçı canlı yayın

Galatasaray Çaykur Rizespor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'in 26. haftasında tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Galatasaray aynı stresi yaşayan Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında hayati bir geri dönüşe imza atan sarı kırmızılı takım seyircisi önünde yine kazanarak nefes almak istiyor. Galatasaray Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Galatasaray Çaykur Rizespor maçını canlı olarak dakika dakika Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 27. haftasındaki kritik mücadelede sarı kırmızılı takım NEF Stadyumu’nda Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Geçen hafta Göztepe karşısında son dakikada kazanarak nefes aldıran bir 3 puan kazanan Galatasaray, Bülent Korkmaz’ın takımı Rizespor’u yenerek Göztepe maçının ardından 2’de 2 yapmak istiyor. Sarı kırmızılı takımda Arda Turan, Morutan, Halil Dervişoğlu, Muslera kadroya dahil edilmedi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 42. RANDEVU

Galatasaray ile Rizespor, Spor Toto Süper Lig’de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan’ın 95 golüne, Rize ekibi 43 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Rize’de oynanan müsabakayı Galatasaray 3-2’lik skorla kazanmıştı.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

İki takım arasında 8’i Süper Lig, 2’si de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 karşılaşmada Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet alırken, yeşil-mavililer ise 2 kez rakibini yendi. 3 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.

EVİNDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray Süper Lig’de son maçlarda kazanamıyor. Son olarak sahasında Antalyaspor’u yenen sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 3 puan alamadı. Cimbom bu süreçte Girsunspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa’ya mağlup olurken, Kayserispor ile de berabere kaldı.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon sahasında 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan 13 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, 16 gol atıp, kalesinde 15 gol gördü. Aslan evinde sonra olarak Kayserispor ile karşı karşıya geldi ve 1-1 berabere kaldı.