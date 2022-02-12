CANLI İZLE | Galatasaray-Kayserispor maçı canlı yayın (Süper Lig 25. hafta)

Galatasaray-Kayserispor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Galatasaray-Kayserispor maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 25. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray-Kayserispor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 25. haftasında şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray, evinde üst sıraları zorlamak isteyen Yukatel Kayserispor’u konuk edecek. Nef Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde geride kalan haftalarda Galatasaray 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 28 puan aldı ve 13. sırada bulunuyor. Kayserispor ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 34 puanla 10. basamakta yer alıyor.

52. randevu

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 51 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 4 defa rakibini mağlup edebildi. 15 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 41 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Kayserispor 3-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini ise 2015-2016 sezonunda İstanbul’da 6-0’lık sonuçla aldı.

Son 13 karşılaşmada 1 galibiyet

Süper Lig’de oynadığı son 13 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 5 beraberlik elde ederken, tek 3 puan sevincini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Aslan son olarak deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

5 maçtır kazanamıyor

Süper Lig’de uzun zamandır istediği sonuçları alamayan Galatasaray, son galibiyetini 19. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanyaspor mücadelelerinden 1 puanla ayrıldı.

Terrent ile 4 karşılaşmada 1 puan

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 1 puan aldı. İspanyol teknik direktör ilk maçında Hatayspor’a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında da puanla tanışamadı. Torrent idaresindeki Galatasaray, son olarak Alanyaspor maçında 1 puanı hanesine yazdırdı.

İç saha karnesi

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de iç sahada 12 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Geride kalan 12 maçta Aslan, 14 gol atarken, kalesinde 20 gole engel olamadı. Galatasaray, evinde son olarak Trabzonspor ile karşılaştı ve 2-1 mağlup oldu.