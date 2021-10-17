CANLI | Galatasaray Konyaspor maçı canlı anlatım (Süper Lig 9. hafta)

Galatasaray Konyaspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan dakika dakika takip edebilirsiniz... Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılar çıkış maçı olarak gördüğü kritik 90 dakikada 3 puanı alıp yoluna kayıpsız devam etmenin peşinde. Galatasaray Konyaspor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Galatasaray Konyaspor maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray sahasında İttifak Holding Konyaspor’u ağırlıyor. Ligin ilk 8 haftasında topladığı 14 puanla zirveyi 5 puan geriden takip eden Galatasaray üst sıralara tırmanmak istiyor. Beşiktaş'ın kaybettiği ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı haftada sarı-kırmızılılar arayı kapatmak istiyor.

GALATASARAY’DA İKİ İSİM CEZALI

Galatasaray’da iki futbolcu cezaları nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı oyuncular Berkan Kutlu ile Marcao, cezalı oldukları için müsabaka kadrosunda yer alamayacak.

GALATASARAY – KONYASPOR: 41. RANDEVU

Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 40 maçta sarı-kırmızılılar 29, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray’ın 79 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçen sezon Konya’da oynanan maçı Konyaspor 4-3 kazanırken, İstanbul’daki müsabakadan Galatasaray 1-0 üstün ayrıldı.

GALATASARAY, İSTANBUL’DA MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul’da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul’da yapılan 20 lig maçından 16’sını sarı-kırmızılılar kazandı, 4’ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul’da ev sahibi ekip 48, konuk takım ise 15 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İstanbul’da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0’lık, birini de 4-3’lük skorla aldı.

GALATASARAY’DA MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ SIKINTISI

Milli ara dönüşü oynadığı 4 Süper Lig maçını da kazanamayan sarı-kırmızılı ekip; 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Milli takımlara tam 13 oyuncu gönderen Galatasaray’ı iki sezondur lige verilen aralar olumsuz etkiliyor. Sarı-kırmızılar, milli ara dönüşü oynadıkları son 4 lig maçını kazanamadı. Geçen sezon Alanyaspor’a 2-1 kaybeden, Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son olarak Hatay’dan da 3-0’lık yenilgiyle ayrılmıştı. Bu sezon da milli ara dönüşünde Trabzon’a konuk olan Aslan, 2-0 üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2’ilk beraberliğe razı oldu.