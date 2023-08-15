Galatasaray-Olimpija Ljubljana (Canlı Yayın)
Galatasaray Olimpija Ljubljana maçını Sözcü Spor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz... Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ilk maçta deplasmanda 3 golle mağlup ettiği Slovenya temsilcisini İstanbul'da da yenerek play-off turuna kalmak istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı konuk ediyor.
İlk maçı 3-0 kazanan Galatasaray’a tur için tüm galibiyet ver beraberlikler yeterli olurken iki farklı yenilgiler dahi sarı kırmızılıları play-off’a taşıyacak. Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off’ta Norveç’in Molde ile Faroe Adaları’nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.