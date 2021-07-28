CANLI | Galatasaray PSV maçı (ilk 11’ler belli oldu)

Galatasaray PSV Eindhoven maçı Sözcü Spor’dan canlı olarak takip edebilirsiniz… UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda ekibi PSV’yi konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00’de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Galatasaray – PSV maçı DSmart’tan canlı yayınlanacak.

Galatasaray turu geçmek için ilk maçta 5-1 yenildiği PSV’ye 5 fark atmak zorunda. 4 farklı galibiyette maç uzatmaya gidecek. Tur atlayan takım, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan ekipler ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak. Eşleşmenin galibi, üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Hollanda PSV’ye elenmesi halinde Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

8. RANDEVU

Galatasaray ile PSV, resmi maçlarda bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 defa rakibini mağlup ederken, 5 kez Hollanda ekibi sahadan galip ayrıldı. Aslan’ın 7 golüne, PSV 15 golle ile karşılık verdi.

AVRUPA'DA 290. SINAV

Galatasaray, Avrupa arenasında 290. maçına çıkacak. Galatasaray, geride kalan maçlarda 101 galibiyet, 113 mağlubiyet ve 75 beraberlik yaşadı. Atılan 384 gole karşı kalesinde 436 gol gördü.

TERİM YÖNETİMİNDE 83. MAÇ

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 83. müsabakasına çıkacak. Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 82 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 111 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 124 gol gördü.