CANLI | Galatasaray Trabzonspor maçı canlı yayın (Süper Lig 23. hafta)
Galatasaray Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Lider Galatasaray haftanın en önemli maçında ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlıyor. İç saha serisini sürdürmek isteyen sarı kırmızılılara karşı yarışı bırakmak istemeyen bordo mavililer çetin bir savaş verecek. Maç saatinde yoğun kar bekleniyor.
Galatasaray Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 100. kez karşı karşıya geliyor. Lider Aslan, galibiyet serisini 12'ye çıkarıp avantajını sürdürmek; Fırtına, dış sahadaki kötü gidişine son verip yarıştan kopmamak için ter dökecek.
Ali Sami Yen Nef Stadı'nda oynanacak ve Halil Umut Meler’in yöneteceği karşılaşma sırasında İstanbul’da yoğun kar yağışı bekleniyor.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Aslan tam kadro, eksik ve cezalı yok. Kerem, Barış Alper ve Berkan, sınırdaki isimler. Cimbom’un 13 puan gerisinde altıncı durumda bulunan Fırtına kaybederse, şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşacak. Visca, Dorukhan, Bruno Peres ve Hamsik, sakatlıkları nedeniyle yok.
Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi kısa kısa…
- Galatasaray, Trabzonspor’u yenerse, lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek: 12. Okan Buruk da Mustafa Denizli’nin resmi maçlardaki galibiyet serisi rekoruna ortak olacak: 15.
- Trabzonspor, 8. haftadaki (1 Ekim 2022) 2-1’lik Kayseri galibiyetinin ardından çıktığı 5 deplasmanda (127 gün) kazanamadı.
- Trabzon, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibine deplasmanlarda yenilmedi: 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik.