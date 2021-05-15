CANLI | Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın (Şampiyonluk maçı)

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçını canlı olarak dakika dakika Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’de şampiyonluk heyecanı son haftaya kaldı ve düğüm artık çözülüyor. Ligin son ve kader maçında tüm sezonun emekleri aynı anda başlayacak 3 maçın sonucuna bağlı olacak. 81 puandaki Galatasaray averajla önünde bulunan Beşiktaş’ın puan kaybetmesini bekliyor, sarı kırmızılılar bu ihtimal gerçekleşmezse averaj olarak rakibinin önüne geçmeyi deneyecek.

Nefesleri kesecek 90 dakika sonunda sıralamada öne geçecek takım şampiyonluğunu ilan edecek. Lider Beşiktaş’ın averajla gerisinde olan Cimbom’un kazanmaktan başka çaresi yok. Fatih Terim’in ve öğrencilerinin beklediği senaryo gerçek olursa Galatasaray lig tarihindeki 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray – Yeni Malatyaspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

STADA 2 BİN TARAFTAR ALINACAK

Pandemi koşulları nedeniyle sezonun büyük bölümü seyircisiz oynanırken, özellikle son haftalarda birçok takımın statlarına taraftar aldığı görüldü. Türkiye Futbol Federasyonu bu ihlalleri para cezasıyla geçiştirince, Galatasaray camiasından Başkan Mustafa Cengiz ve ekibine, “Siz de seyirci alın” baskısı geldi. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası, sezonun son ve en önemli karşılaşmasında, cezası neyse ödeyerek stada taraftar sokmaya karar verdi. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Türk Telekom Stadı’nda yaklaşık 2 bin Galatasaraylı’nın olması ve takımlarına destek vermesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ 1 MİLYON EURO!

Galatasaray’da diğer taraftan şampiyonluk primi konusunda da kesenin ağzı açılmış durumda. Başkan Cengiz, beklenen prim müjdesini 2. Başkan Abdurrahim Albayrak vasıtasıyla Florya’ya gönderdi. Mevcut şampiyonluk ve galibiyet primine ek olarak, takımın mutlu sona ulaşması halinde oyunculara ekstra toplam 1 milyon Euro (yaklaşık 10.2 milyon TL) daha dağıtılacağı açıklandı. Haber Florya’ya ulaşır ulaşmaz, oyuncular arasında büyük sevinç ve heyecan yaşandı.

MUSLERA TARİH YAPMAK İÇİN BEKLİYOR

Fernando Muslera, takımı bugün mutlu sona ulaşırsa, Türkiye’de 6. kez lig şampiyonluğu yaşamış olacak. Uruguaylı böylece, Şenol Güneş’le birlikte en çok şampiyonluk kupası kaldıran kaleci olacak. Bu iki isimden sonra Hayrettin Demirbaş, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel 5’er şampiyonlukla geliyor. Muslera aynı zamanda Türkiye’de en fazla lig şampiyonluğu yaşayan yabancı oyuncu.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray'ın da Helenex Yeni Malatyaspor'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş'ın Göztepe'yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 4'den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın yenilmesi ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf siyah-beyazlılar olacak. Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenmesi ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray'ın berabere kalması ve Beşiktaş'ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek. Galatasaray'ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş'ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.

Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

ŞAMPİYON 11. KEZ SON HAFTADA BELLİ OLACAK

Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli olacak. Daha önce şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı 11 sezondan 2'sinde zirve son haftada el değiştirdi. Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010'da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. 2005-2006'da Galatasaray'a geçilen sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'da ise şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.

2005-2006'da Fenerbahçe ile Galatasaray son haftaya 80'er puanla girdi. Fenerbahçe'nin Denizlispor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı son haftada Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenip şampiyonluğa ulaştı. 2009-2010'da ise son haftaya 72 puanla 2. sırada giren Bursaspor, son haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. 34. haftaya 73 puanla lider durumda giren Fenerbahçe ise Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.

Ligde son olarak 2017-2018 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girmiş, Galatasaray sezonun sonunda ipi göğüsleyen takım olmuştu.

ŞAMPİYON TAKIMA PARA YAĞACAK!

Bugün şampiyonluğa ulaşan sadece müzesine bir kupa daha eklemekle kalmayacak ciddi bir gelirin de sahibi olacak. Şansını son haftaya taşıyan üç takım arasında en çok geliri Galatasaray elde edecek. Cimbom tam 260 milyon TL kazanacak. Şampiyonluğa ulaşması halinde Beşiktaş yaklaşık 230, Fenerbahçe ise 245 milyon lira gelir elde edecek. Ayrıca direkt katılması halinde Şampiyonlar Ligi’nden de 205 milyon TL (20 milyon euro) gelecek, alacağı performans primleri de ekstra olacak.

ŞAMPİYONLUK HALİNDE G.SARAY’IN GELİRLERI:

Ayak bastı parası: 43 milyon

22 şampiyonluğundan: 92 milyon

Sezon sonu sıralaması: 50 milyon

Performans primi: 80 milyon

Toplam: 260 milyon TL

MANCHESTER CITY’E BAĞLI

Ligde mutlu sona ulaşacak takımın doğrudan “Devler Ligi” gruplarına katılması için İngiltere Premier Lig’de sezonun sıralaması ve Şampiyonlar Ligi’nde kupayı kimin kaldıracağı önemli rol oynuyor. Manchester City, finalde Chelsea’yi yenerse statü gereği takımımız doğrudan gruplara katılacak. Aksi takdirde diğer parametrelere bakılacak.