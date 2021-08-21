CANLI | Gaziantep FK-Beşiktaş

Gaziantep FK-Beşiktaş maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Gaziantep FK-Beşiktaş maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Süper Lig'de sezonun ikinci haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Kalyon Stadyumu’nda oynanan maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, yeni transferler kaleci Mert, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi'yi kadroya dahil etti. Genç eldiven Utku Yuvakuran ve kadro dışı bırakılan Adem Ljajic Gaziantep'e götürülmedi. Ev sahibi ekipte ise cezalı Sagal ile sakatlığı bulunan Maxim mücadelede forma giyemeyecek.

Sezona sahasında oynadığı Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından da üç puanla dönerek ikide iki yapmayı hedefliyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e yenilen Gaziantep FK ise Beşiktaş karşısında bu maçı telafi etmek istiyor.