CANLI | Gaziantep FK Galatasaray (ilk yarı oynanıyor)

Gaziantep FK Galatasaray maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Barcelona mağlubiyeti ile Avrupa macerası sona eren sarı kırmızılı takım ligin son düzlüğünde peş peşe puanlar alarak yükseliş yakalamak istiyor. Gaziantep FK Galatasaray maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Gaziantep FK Galatasaray maçının canlı anlatımı Sözcü Spor’da… Süper Lig’in 30. haftasında puan tablosunda aralarında 1 puan fark bulunan iki takım karşı karşıya geliyor. Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi’ne de son 16 turunda veda eden sarı kırmızılılar tamamen lige döndü. Süper Lig’de geçen hafta sahasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Gaziantep deplasmanından 3 puan alıp, ligdeki çıkışını devam ettirmek peşinde. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.

LİGDEKİ 6. RANDEVU

Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray'ın 12 golüne, Gaziantep temsilcisi 5 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

SON 4 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda Göztepe, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı mağlup ederken, Konyaspor'a kaybetti.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de deplamanda 14 karşılaşmaya çıktı. Aslan geride kalan 14 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar 17 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 24 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

MUSTAFA MUHAMMED VE ÖMER BAYRAM CEZALI

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcu cezalı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram, Gaziantep FK mücadelesinde takımının yanında olamayacak. Galatasaray'da ayrıca kaleci Fernando Muslera da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.