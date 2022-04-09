Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında kazanamadı: 0-0

Şampiyonluğa kilitlenen Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında istediğini alamadı. Bordo mavililer Konyaspor'un kaybettiği hafta kazanarak haftaya oynayacağı Karagümrükspor maçında şampiyonluğunu ilan etmek istiyordu. Gaziantep'te 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi 1 puanla yetindi ve şampiyonluğu gelecek haftalara bıraktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Bordo mavililer Konyaspor’un puan kaybettiği haftada kazanmak için çıktığı maçta istediğini alamadı.

Ligde son 2 maçtır galip gelemeyen Trabzonspor, üçüncü maçta da 3 puana ulaşamadı. Gelecek hafta seyircisi önünde Karagümrük maçında şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçıran Trabzonspor önümüzdeki haftaları beklemek zorunda kalacak.

DİREKTEN DÖNEN TOPLAR

Mücadelenin ilk yarısında her iki kalecinin de müthiş performans ortaya koyduğu maçta gol sesi ikinci yarıda da çıkmadı. Hem Trabzonspor’un hem de Gaziantep FK’nın birer topunun direkten döndüğü maçta iki taraf da 1 puana razı oldu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 72’ye çıkardı, Gaziantep ise 41 puana ulaştı. Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak, Trabzonspor ise sahasında Karagümrük’ü ağırlayacak.