CANLI İZLE | Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı yayın (Süper Lig 39. hafta)

Gençlerbirliği Galatasaray maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Süper Lig’de şampiyonluk heyecanı her geçen hafta artarak devam ederken bitime son 3 hafta kala Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği karşısında 3 puan arıyor. Zirve yarışında Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi sarı kırmızılı takımın 2’ncilik için iştahını artırdı. Önümüzdeki hafta lider Beşiktaş ile kader maçına çıkacak olan Galatasaray, Gençlerbirliği önünde fire vermeden derbiye moralli gitmek istiyor. Ligin ilk yarısında İstanbul’da Gençlerbirliği’ni 6-0 mağlup eden Fatih Terim’in ekibi Ankara’da da gülen taraf olup liderlik takibini son sürat devam ettirme peşinde.

FENERBAHÇE’NİN 1 PUAN GERİSİNDE

Süper Lig’de 36 maç oynayan Galatasaray, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 72 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 39. haftaya lider Beşiktaş’ın 6, ikinci Fenerbahçe’nin 1 puan gerisinde 3. sırada girdi. Gençlerbirliği ise 36 karşılaşmanın 9’unu kazanırken, 8’inde berabere kaldı ve 19’unu kaybetti. Başkent ekibi, hanesinde yazdırdığı 35 puanla haftaya 20. sırada başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Gençlerbirliği Galatasaray maçı beIN SPORTS HD 1’den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY’DA 5 EKSİK

Galatasaray’da 5 futbolcu Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ile corona virüsü pozitif çıktığı için karantinada olan 4 futbolcu maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray’da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SARI KIRMIZILI TAKIM EŞLEŞMEDE ÜSTÜN

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 97 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 53 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 170 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 6-0’lık skorla kazandı..

5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray ligde son olarak Hatayspor’a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada yenilmedi ve 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son iki müsabakasından da sahadan galip ayrıldı. Cimbom son olarak Konyaspor’u evinde 1-0’lık skorla mağlup etti.