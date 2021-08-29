CANLI | Giresunspor-Trabzonspor

Giresunspor-Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Giresunspor-Trabzonspor maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun üçüncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor. Giresunspor-Trabzonspor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Süper Lig’in 3. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor.

Trabzonspor’un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçında Roma ile oynadığı müsabakada sakatlanan Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen karşılaşmada forma giyemiyor.

Trabzonspor, 2021 yılındaki dış saha yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Sezona Yeni Malatyaspor ve Sivasspor galibiyetleriyle başlayan bordo-mavililer, ligin yeni ekiplerinden Giresunspor’u yenerek ligde 3’de 3 yapmak için mücadele edecek. Giresunspor ile ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Deplasmandaki en son yenilgi Fenerbahçe’ye karşı

Trabzonspor, deplasmanda 18 maçtır kaybetmiyor. Dış sahada en son yenilgisini Fenerbahçe karşısında alan bordo-mavililer söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 18 maçta 9 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.

Avcı yönetimindeki Trabzonspor deplasmanda yenilmedi

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın takımın başına gelmesinden sonra önemli bir ivme yakalayan Trabzonspor, bu sezonda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. Avcı’nın takımın başına geldiği 10 Kasım 2020’den beri deplasmanda çıktığı maçlarda rakiplerine yenilmedi. Söz konusu maçlarda 9 galibiyet ve 8 beraberlik alan deneyimli teknik adam deplasmanda oynanan sezonun ilk maçından da farklı galibiyetle ayrıldı.

2021 yılını yenilgisiz sürdürüyor

Trabzonspor, Fenerbahçe ile birlikte 2021 yılında deplasmanda yenilgisiz devam eden iki takımdan biri konumunda. Bordo-mavililer söz konusu yılda 7 galibiyet ve 7 beraberlikle yoluna devam ederken, yarın deplasmanda Giresunspor’u mağlup ederek 3’te 3 yapmayı hedefliyor.