CANLI | Göztepe Beşiktaş maçı canlı yayın

Süper Lig’in 42. haftasında Beşiktaş, Göztepe deplasmanında 3 puan ve 16. şampiyonluğu arıyor. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan Göztepe Beşiktaş maçını kariyerinin son karşılaşmasına çıkan Fırat Aydınus yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu…

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Göztepe 1-1 Beşiktaş (İlk yarı)

GOL! 24′ Göztepe, Alpaslan ile 1-1’lik eşitliği yakaladı. Serbest vuruşta yapılan ortada pozisyonu takip eden tecrübeli savunmacı kale önünde topu filelere gönderdi.

Göztepe, Alpaslan ile 1-1’lik eşitliği yakaladı. Serbest vuruşta yapılan ortada pozisyonu takip eden tecrübeli savunmacı kale önünde topu filelere gönderdi. GOL! 11′ Beşiktaş iki stoperiyle golü buldu! Kornerden gelen ortada Welinton kafa pasıyla topu Vida’ya gönderdi ve Hırvat stoper Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş iki stoperiyle golü buldu! Kornerden gelen ortada Welinton kafa pasıyla topu Vida’ya gönderdi ve Hırvat stoper Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. Göztepe’nin 11’i: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Cherif, Soner, Halil, Jahovic

İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Cherif, Soner, Halil, Jahovic Beşiktaş’ın 11’i: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Gökhan Töre, N’Koudou, Larin

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Şampiyonluk için sahaya çıkan Beşiktaş 81 puan ve 44 averajla zirvede. Siyah-beyazlılar 16. şampiyonluk için mutlak kazanmak zorunda ve Galatasaray ile 2 gollü averaj farkını korumalı. Beşiktaş, sarı-kırmızılı takımın kazanamaması halinde 1 puanla sahadan ayrılsa da zafer ulaşacak.

Averaj ve puan eşitliği halinde ise en fazla gol atan takım şampiyon olacak. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti. Göztepe ise 51 puanla 10. sırada bulunuyor.

İZMİR’E TAM KADRO GİDİLDİ

Gürsel Aksel Stadı’nda Salı günü Antalyaspor ile Türkiye Kupası finaline de çıkacak olan Beşiktaş, İzmir’e sakatlıkları bulunan oyuncuların da dahil olduğu kadroyla gitti.

Beşiktaş’ta Aboubakar, Hasic, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Göztepe’de Kerim, Mihojevic, Megyeri, Diabate sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.