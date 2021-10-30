CANLI | Hatayspor-Beşiktaş

Hatayspor-Beşiktaş maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Hatayspor-Beşiktaş maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 11. haftasında son şampiyon Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. Hatayspor-Beşiktaş maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Süper Lig’in 11. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Yeni Hatay Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Hatayspor’da sakat olan Onur Ergün ve Isaac Sackey zorlu karşılaşmada görev yapamıyor. Beşiktaş’ta ise Miralem Pjanic, Fabrice N’Sakala, Serdar Saatçı ile sakat olan Josef De Souza ve Georges-Kevin N’Koudou zorlu Atakaş Hatayspor deplasmanında kadroda yer almıyor.

PUANLAR EŞİT

Ev sahibi Atakaş Hatayspor 10 hafta sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 20 puanla Süper Lig’de averajla 2. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise yine 6 galibiyet 2 beraberlik sonucu elde ettiği 20 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig’de averajla 3. sırada bulunuyor.

Hatayspor, sahasında oynayacağı Beşiktaş maçından iyi sonuç alarak puan sıralamasındaki yerini korumak istiyor. Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray’ı mağlup eden Beşiktaş ise Hatay deplasmanından üç puanla ayrılarak, şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor.

SON MAÇ 7-0 BİTTİ

Beşiktaş ile Hatayspor, üçüncü kez birbirlerine rakip oluyor. İki takımın aralarında yaptıkları 2 karşılaşmanın 1’ini Beşiktaş kazanırken, diğer müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş, Hatayspor ile oynadığı son Süper Lig maçını 7-0 kazanmayı başardı.

Hatayspor, İstanbul takımlarına rakip olduğu son altı Süper Lig maçının dördünü kaybetti. Beşiktaş ise, deplasmanda çıktığı son iki Süper Lig maçını kaybetti.

Hatayspor, Süper Lig’in son sekiz haftasında en fazla puan toplayan takım konumunda…