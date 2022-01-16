CANLI | Hatayspor Galatasaray (ilk yarı oynanıyor)

Hatayspor Galatasaray maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar yeni hocası Domenec Torrent ile ilk ciddi sınavına çıkıyor. Hatayspor Galatasaray maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Hatayspor Galatasaray maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Aslan yeni hocası Domenec Torrent ile zorlu Hatayspor deplasmanında yeni bir sayfa açmanın peşinde. Son 7 maçtır 5 mağlubiyet alan Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor ise güçlü rakibini devirip yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Son 9 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Galatasaray’da Babel, Arda ve Luyindama'yı kadroya almayan İspanyol teknik adamın performansı merakla bekleniyor.

GALATASARAY’DA EKSİKLER…

Galatasaray’da sarı kart cezalısı Nelsson, sakatlıkları süren Muslera, Diagne, Işık Kaan, Afrika Kupası’nda bulunan Mohamed ve Feghouli kadroda yer almıyor. Son 9 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 27 puanla 13. sırada bulunan Aslan çıkış yolu arıyor.

TORRENT 5. GÜNDE MAÇA ÇIKIYOR

Hafta içinde Terim’in yerine göreve getirilen Torrent, Florya’da 4 gün geçirirken, 5. gününde Hatay karşısına çıkacak. İkinci sıranın da Şampiyonlar Ligi’ne katılım açısından büyük önem taşıdığı ligde artık toparlanmayı hedefleyen Cimbom’da tüm gözler bu karşılaşmada.

HATAY’DA HEDEF TOPARLANMAK

Sezona flaş bir başlangıç yapan Hatayspor da zor bir dönemden geçiyor. İstikrarsız sonuçlara çözüm arayan Güney ekibi, ligdeki son 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti. Buna rağmen Galatasaray’ın 5 puan önünde yer alan Hatayspor’da hedef, Avrupa kupalarına katılabilmek. Teknik direktör Ömer Erdoğan, Galatasaray karşısında 3 puan almaları halinde yeniden toparlanma sürecine gireceklerini dile getirdi. Akdeniz ekibinde sakatlığı bulunan Burak ve Afrika Kupası’nda bulunan Munir, El Kaabi ile Traore, zorlu maçın kadrosunda yer almayacak.

ÜÇ FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray’da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Berkan Kutlu, mücadelede kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Kasımpaşa maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan “Cimbom”, kalesindeki 10 gole engel olamadı.

HATAY İLE 4. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig’de bordo-beyazlı takımla 4. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig’de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Geride kalan sezon İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray, Hatay’da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0’lık skorla kazandı. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan karşılaşmayı da sarı-kırmızılılar 2-1 üstün tamamladı.