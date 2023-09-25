Canlı | Hatayspor Trabzonspor maçı canlı yayın (Süper Lig 6. hafta)

Hatayspor Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetleriyle kendine gelen Trabzonspor çıkışını Hatayspor önünde de devam ettirmek istiyor.

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Hatayspor Trabzonspor maçını canlı yayın olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’de 6. haftanın kapanışında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor’a konuk oluyor. Ligde son olarak Beşiktaş’ı 3-0 mağlup eden bordo mavililerde zorlu Hatay deplasmanında da kazanarak çıkış yakalamanın peşinde. Hatayspor bu sezon ilk 5 hafta sonunda ligde maç kaybetmeyen 3 takımdan biri (Galatasaray ve Fenerbahçe ile).

Mersin’de oynanan mücadelede teknik direktör Volkan Demirel seriyi sürdürmek istiyor.

Sezona Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor’a kaybetti. Bordo mavililer, Kasımpaşa karşısında görkemli bir galibiyet alırken, Beşiktaş’ı da 3-0’la geçti. Trabzonspor ligde 9 puan topladı.

Hatayspor ise sezona 5-1’lik Pendikspor galibiyetiyle başladı. Bordo beyazlılar Kasımpaşa, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Vavacars Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Ligde yenilgi yaşamayan Hatayspor 7 puan topladı.