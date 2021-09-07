CANLI | Hollanda Türkiye maçı canlı yayın (2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Hollanda Türkiye maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda en kritik maçlarından birine çıktı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, ilk maçta 4-2 yendiği Hollanda'dan bir kez daha puan çıkarırsa büyük avantaj sağlayacak. Hollanda Türkiye maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Hollanda Türkiye maçını canlı olarak dakika dakika Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Karadağ karşısında şok bir kayıp yaşayan, daha sonra Cebelitarık’ı 3-0’la geçen milliler, G Grubu’nun 6. maçında Hollanda’ya konuk oluyor.

İLK 11’LER BELLİ OLDU:

Hollanda’nın 11’i: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay.

Türkiye’nin 11’i: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert, Orkun, Okay, Cengiz, Kenan, Hakan, Burak.

11 puanla grup lideri olan Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, 1 puan arkasında bulunan Hollanda’dan puan alması halinde büyük bir avantaj yakalayacak. Yıldızlar geçidi Hollanda karşısında milli takımımızın en büyük kozu kart cezası biten kaptan Burak Yılmaz olacak. İlk maçı 4-2 kazanan Türkiye, Hollanda’daki rövanştan da galibiyetle çıkarak puan farkını açmanın hesaplarını yapıyor.

HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Johan Cruijff Arena’da oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak ve İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato tarafından yönetcilecek. Hollanda – Türkiye maçını TRT 1 canlı yayınlayacak.

İki takımın eksikleri

A Milli Takım’da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda’da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş’in forma vermesi halinde sahada olabilecek. Hollanda’da son maçta oynamayan Van Dijk ile cezası biten Blind’in bu maçta oynayabilecek. Ayrıca Nathan Ake ile forvet Gakpo kadrodan çıkarıldı.

598. karşılaşma

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda mücadelesiyle birlikte tarihinde 598. maçına çıkacak. Milliler, geride kalan 597 karşılaşmada 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi elde etti. Söz konusu müsabakalarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere 795 gol atan A Milli Takım, kalesinde ise 853 gol gördü.

Güneş ile 59. resmi müsabaka

Kırmızı-beyazlı takım, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 59. resmi maçına çıkacak. Geride kalan 58 mücadelede 31 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 14 beraberlik elde edildi. Söz konusu karşılaşmalarda Milli Takım, 102 gol atıp ağlarında 58 gole engel olamadı.

Sınırda tam 10 isim var

Kritik Hollanda maçı öncesi A Milli Takımımız’da toplamda 10 oyuncumuz sınırda yer alıyor. Ay-Yıldızlılar’da Zeki Çelik, Enes Ünal, Kenan Karaman, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Orkun Kökçü kart görürlerse, 8 Ekim’de Norveç’le sahamızda oynayacağımız maçta forma giyemeyecekler.