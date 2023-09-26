CANLI | İstanbulspor Galatasaray maçı canlı yayın (3. hafta erteleme)

İstanbulspor Galatasaray maçını canlı yayın olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen 3. hafta maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor. Cimbom, 5'te 5 yaparak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor’a konuk oluyor… Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda İstanbulspor’a konuk olacak sarı kırmızılılar sürprize izin vermeden 5’te 5 yaparak yoluna devam etmek istiyor. Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe’nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray 11’i: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak İstanbulspor Galatasaray maçı, 26 Eylül 2023 Salı günü yani bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

FATİH TEKKE İLE YOLLAR AYRILDI

Süper Lig’de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor ise hanesine 2 puan yazdırabildi ve teknik direktör Fatih Tekke ile maç öncesi yollarını ayırdı.

SON 18 MAÇTIR YENİLMEDİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de çıktığı son 4 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve Rams Başakşehir’i mağlup etti.

Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini, biri Atakaş Hatayspor’a karşı hükmen olmak üzere kazandı.

KARŞILAŞMANIN ÖNE ÇIKAN NOTLARI BURADA!

• Galatasaray’ı konuk ettiği son iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden İstanbulspor (0-2; Mayıs 2023 & 0-3; Mart 2005), en üst ligde bu şekilde 3+ karşılaşmalık seriye sadece iki rakibi karşısında izin verdi (4 vs Beşiktaş & 3 vs Trabzonspor).

• İstanbulspor’a rakip olduğu son 11 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Galatasaray (9G 1B) bu dönemde puan aldığı bütün karşılaşmalarda 2+ gol atarken (toplam 28 gol), tek mağlubiyetini 3-1’lik skorla deplasmanda yaşadı (Aralık 2003).

• Bu sezon Süper Lig’de henüz galibiyet alamayan İstanbulspor (2B 2M), lig tarihinde sadece iki sezona beş maçlık kazanamama serisiyle başladı (1970/71 & 2004/05).

• Okan Buruk göreve geldikten sonra İstanbul takımlarına konuk olduğu sekiz Süper Lig maçının yedisini kazanan ve bu galibiyetlerde sadece üç gol yiyen Galatasaray, tek mağlubiyetini aldığı karşılaşmada Beşiktaş’a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

• Süper Lig’de sezona “son şampiyon” unvanıyla giren takımlarla oynadığı son dört maçı kaybeden ve rakip fileleri havalandıramayan İstanbulspor (Trabzonspor x2 & Fenerbahçe x2), lig tarihinde üst üste beş mağlubiyet aldığı bir süreç yaşamadı.

• Bu sezon Süper Lig’de skor dezavantajına yakalanmayan tek takım Galatasaray. İstanbulspor ise şu ana kadar oynadığı dört karşılaşmada galip gelememesine rağmen sadece 58 dakika geride oynadı.

• İbrahim Yılmaz, Bülent Karaman’dan (Nisan 2005) bu yana İstanbulspor’un Süper Lig’deki üst üste üç golünü atan ilk isim olmak için sahaya çıkıyor.

• Galatasaray formasıyla çıktığı ilk iki Süper Lig maçında birer gole katkı sağlayan Hakim Ziyech (1 gol & 1 asist), üç karşılaşmalık seriyi en son Ocak-Şubat 2022 arasında Chelsea’de yakaladı (3 gol).

Gol attığı son dokuz Süper Lig maçında da galibiyet sevinci yaşayan Mauro Icardi (toplam 14 gol), ilk 11 çıktığı üst üste 12 karşılaşmada da fileleri havalandırarak 2007/08 sonrası dönemde en uzun seri yakalayan oyuncu oldu.

Galatasaray tarihinde Süper Lig’de en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör olan (geçici olarak görev yapanlar hariç) Okan Buruk (%78; 32G 5B 4M), kariyerinde İstanbulspor’a rakip olduğu iki lig maçını da kazandı (2022/23).