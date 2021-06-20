CANLI | İsviçre Türkiye maçı canlı yayın (EURO 2020)

İsviçre Türkiye maçını Sözcü Spor’dan dakika dakika canlı olarak takip edebilirsiniz… Türkiye, EURO 2020 A Grubu 3. ve son maçında Bakü’de İsviçre ile kozlarını paylaşıyor. Turnuvanın açılışında İtalya’ya 3-0, daha sonra da Galler’e 2-0 kaybederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye’nin İsviçre karşısında galibiyetten başka bir çaresi bulunmuyor. EURO 2020’de bir üst tur için tek şansımız, bir mucize gerçekleştirerek en iyi 3. takımlar arasına girmek. Türkiye’nin EURO 2020’deki son çaresi İsviçre’yi farklı mağlup ederek averajımızı düzeltmek ve sonrasında diğer 4 gruptaki 3. takımların durumuna bakmak.

Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

20 Haziran Pazar günü (Bu akşam) Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Türkiye İsviçre maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. TSİ 19.00’da başlayacak, TRT 1’den naklen ve şifresiz yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

TÜRKİYE EURO 2020’DE BİR ÜST TURA NASIL ÇIKAR?

Gruplarda ilk 2 takım ile en iyi 4 üçüncü adını bir üst tura yazdıracak. Milliler’in elbette işi zor ama ufak da olsa bir umut ışığı var. Artık sadece liderlik koltuğunu koruyacak 6 puanlı İtalya, aynı gün 4 puanlı Galler’i Roma’da ağırlayacak. Bizim, İsviçre’yi yenmekten başka çaremiz yok. -5 averajımız var ve en iyi 4 üçüncü arasına girmek için rakibimizi farklı mağlup etmemiz gerekiyor.

EN SON 2008’DE KAZANDIK

A Milli Takımımız, EURO 2020’deki kader maçına Bakü’de taraftarımızın ve Azeri kardeşlerimizin desteğiyle İsviçre karşısında çıkacak. İsviçre ile 15 kez karşılaştık; 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldık. 21 gole karşılık kalemizde 20 gol gördük. Ancak son 4 maçtır hep yendiğimiz İsviçre’ye karşı şu anki kadromuzda bulunan 26 oyuncu da hiç onlara rakip olmadı. İsviçre ile son kapışmamızı, EURO 2008 finallerinde grup aşamasında yaptık ve 2-1 kazandık.

EN ÖNEMLİ MAÇ: HIRVATİSTAN-İSKOÇYA

A Milli Takım, son hafta maçında İsviçre karşısında kazanıp puanını 3 yaparsa ve Hırvatistan ile İskoçya berabere kalırsa her iki takım da 2’şer puanda kalacağı için Bizim Çocuklar, puan farkıyla bir rakibini devre dışı bırakabilir.