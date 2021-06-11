CANLI | İtalya Türkiye maçı canlı yayın (ilk yarı)

İtalya Türkiye maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Bizim Çocuklar EURO 2020’nin açılışını turnuvanın favorisi İtalya karşısında yapıyor. Roma Olimpiyat Stadı’nda hedefimiz güçlü rakip karşısında gruba puanla başlamak. Tüm dünyanın büyük bir heyecanla takip edeceği açılışta farkını ortaya koymak isteyen Türkiye, İtalyanlar karşısında dev rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. İtalya ile tarihimizde 11. kez karşılaşacağız. Gök Mavililer’i daha önce hiç yenemedik. Rakibimizle bugüne kadar oynadığımız 10 karşılaşmanın 7’sini kaybettik, 3’ünde berabere kaldık. Millilerin A Grubu’ndaki diğer rakipleri ise İsviçre ve Galler olacak. Roma Olimpiyat Stadı’ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.

İŞTE İLK 11’LER:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarrumma, Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile

2021’DEKİ YEDİNCİ MAÇ

Milliler, İtalya mücadelesiyle 2021 yılındaki yedinci maçına çıkacak. Bu yıl oynadığı 6 maçta 4 galibiyet alan milliler, 2 de beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 14 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.

HÜCUMDA EN BÜYÜK KOZUMUZ BURAK YILMAZ

Geride bıraktığımız sezonda Fransa Ligue 1’de muhteşem bir performans sergileyen Burak Yılmaz, Lille’in tarihi şampiyonluğunda başrolü oynadı. Ligde 28 maçta 16 gol ve 5 asistle oynayan Burak, EURO 2020’ye hem moralli hem de çok formda geliyor.

Ay-Yıldızlılar’ın kaptanı ve ‘Kral’ lakaplı forveti, İtalyanlar’ın bu akşam en çok çekindiği isimlerin başında geliyor. A Milli formayla bugüne kadar 67 maçta rakip fileleri 29 kez havalandıran 35 yaşındaki oyuncu, açılış maçına atacağı gollerle damgasını vurup, Gök Mavililer’i Roma’da yakmanın planlarını kuruyor.

İTALYANLARI HİÇ MAĞLUP EDEMEDİK

İtalya ile tarihimizde 11. kez karşılaşacağız. Gök Mavililer’i daha önce hiç yenemedik. Rakibimizle bugüne kadar oynadığımız 10 karşılaşmanın 7’sini kaybettik, 3’ünde berabere kaldık. Attığımız 5 gole karşılık, kalemizde 18 gol gördük. Açılış maçlarına baktığımızda ise geçmişte katıldığımız 2’si Dünya Kupası, 4’ü Avrupa Şampiyonası’nda ne galibiyet ne de beraberlikle kupaya başladık. Bu süreçte toplamda 12 gol yedik, rakiplere 3 gol attık.

İLK KEZ AÇILIŞ MAÇINA ÇIKIYORUZ

A Milli Takımımız, EURO 2020’de A Grubu’nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecek. Şampiyonanın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak Ay Yıldızlılar, ilk kez bir turnuvanın açılış mücadelesinde sahaya çıkacak.

5. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİNDEYİZ

Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. 1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.

2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti. Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı. Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.

Milli Takım , 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.