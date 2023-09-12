A Milli Takım 6 gollü özel maçta Japonya’ya kaybetti

EURO 2024 Elemeleri gruplarında Ermenistan ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaşayan A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 kaybetti.

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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda ‘bay’ geçtiği bu haftayı Japonya ile hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Milliler Belçika’da oynanan özel maçta Japonya’ya 4-2 mağlup oldu.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşayan ay yıldızlılar, Japonya karşısında da beklenen performansı gösteremedi. Stefan Kuntz Ermenistan maçının 11’inde büyük değişime gitti. Japonya karşısında o kadrodan sadece Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökcü 11’de başladı. Diğer 9 oyuncu tamamen değişti.

GERİ DÖNÜŞ İÇİN UMUTLANDI AMA…



Arka arkaya yediği gollerle 3-0 geriye düşen milliler ilk yarı biterken farkı 2’ye indirdi. İkinci yarıya daha hareketli başlayan Milli Takım bir gol daha bularak skoru 3-2’ye taşıdı ve geri dönüş için umutlandırdı.

Ancak Japonya kazandığı penaltı ile farkı yeniden 2’ye çıkardı. 21 yıl sonra karşı karşıya gelen iki takımın özel maçında kazanan taraf 4-2’lik skorla Japonya oldu.



İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI (İLK YARI)

12. dakikada milli takım gole yaklaştı. Salih Özcan’ın sağ kanattan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Bertuğ, ceza sahası içine girdi, sağ çaprazdan ters köşeye yerden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

15. dakikada Japonya öne geçti. Ito Atsuki, Doan ile yaptığı verkaçla ceza yayı önünde topla buluştu. Ito Atsuki’nin sol ayağıyla sert şutunda top fileleri havalandırdı: 1-0.

20. dakikada Japonya’nın hızlı gelişen atağında Kubo’nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Furuhashi’nin şutunda top yandan auta çıktı.

28. dakikada Japonya 2. golünü buldu. Kubo’nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan’dan seken topu, ceza sahasında önünde bulan Keito Nakamura ağlara yolladı: 2-0.

36. dakikada Japonya farkı 3’e çıkardı. Sağ kanattan kaptığı topla ceza sahasına giren Maikuma, uygun pozisyondaki Keito Nakamura’ya yerden pasını attı. Nakamura’nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

44. dakikada milli takım farkı 2’ye düşürdü. Sol kanattan Orkun’un kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru gelen topu Mert Müldür kafa ile çevirdi, kaleci Nakamura’dan seken topu Ozan Kabak kafa ile ağlara yolladı: 3-1.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI (İKİNCİ YARI)

56. dakikada sağ kanattan gelişen Japonya atağında, ceza sahasına gönderilen topu Ozan Kabak uzaklaştırmak istedi. Kubo’ya çarpan top yan direğe vurup oyun alanına döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

61. dakikada milli takım, farkı 1’e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasındaki Cengiz’e pasını yolladı. Cengiz’in sol çaprazdan altıpas içine gönderdiği sert top savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Topu önünde bulan Bertuğ’un yakın mesafeden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

63. dakikada Japonya etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Maeda’nın altıpas önüne gönderdiği sert topa Furuhashi ayak koydu. Meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

73. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Japonya ceza sahasına çalımlarla yaklaşan İrfan Can, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu attı, kaleci topu kornere çeldi.

74. dakikada milli takım bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı’nın yerden sert şutunda, kaleci Schmidt meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

76. dakikada Japonya penaltı kazandı. İsmail Yüksek’in ceza sahasında Ito Junya’ya yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ito Junya, topu ağlara gönderdi: 4-2.

21 YIL SONRA RAKİP JAPONYA

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Belçika’da karşılaştığı rakibi Japonya ile 21 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi. Üçüncü kez rakip olan Türkiye ve Japonya arasındaki son mücadele 2002 Dünya Kupası’nda oynandı. Ay-yıldızlı ekip, 18 Haziran 2002’de oynanan son 16 turu mücadelesini 1-0 kazanarak Dünya Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Japonya’nın Güney Kore ile ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası’nda milli takıma çeyrek finali getiren golü Ümit Davala atmıştı.

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