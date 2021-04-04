CANLI | Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı yayın (Süper Lig 32. hafta)

Kasımpaşa Beşiktaş maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Milli aranın ardından kaldığı yerden yeniden başlayan Süper Lig heyecanı Kasımpaşa Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Fenerbahçe beraberliği ile milli araya giren lider Beşiktaş Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada Kasımpaşa önünde sürpriz yaşamak istemiyor. 64 puanla liderlik koltuğunda olan siyah beyazlılar Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda kazanarak 3 puan gerisindeki Cimbom ile farkı 6’ya çıkararak şampiyonluğun en büyük favorisi haline gelmek istiyor.

Milli maç arasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran ve Şenol Can’ı takımın başına getiren 31 puanlı Kasımpaşa ise lideri devirerek yepyeni bir sayfa açmanın peşinde.

BEŞİKTAŞ’TA CİDDİ EKSİKLER VAR

Kasımpaşa’da sakatlıkları bulunan Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Yusuf Erdoğan maç kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş’ta sakatlıkları ve rahatsızlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic ile cezalı Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı bugün oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1’den yayınlanacak.

LİGDEKİ 36’INCI RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla lig tarihinde 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 maçın 24’ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 77 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan maçta Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ’IN DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 5 maçın sadece birini kazanabilirken, 3 yenilgi ve bir de beraberlikle sahadan ayrıldı. Kasımpaşa’ya 2015-2016 sezonunda dış sahada 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon da aynı skorla sahadan ayrıldı. 2017-2018’de rakibiyle 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 2018-2019’da ise Kasımpaşa’ya 4-1 mağlup oldu. Beşiktaş, geçen sezon Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-2 yenerek bu şansızlığını kırdı.

SON 11 MAÇ GOLLÜ GEÇTİ

İki takım arasındaki son 11 maç, gollü mücadelelere sahne oldu. Beşiktaş ve Kasımpaşa’nın ligde oynadığı söz konusu 11 maçta üç ve üzerinde gol atıldı. Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 11 maçta toplam 47 gol kaydedildi.

SİYAH BEYAZLILARIN MÜTHİŞ GRAFİĞİ

Beşiktaş, ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan elde etti. Süper Lig’in 22. haftasında evinde Trabzonspor’a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, üst üste 2 maçtaki puan kayıplarının ardından İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0), Gaziantep (2-1) ve Medipol Başakşehir (3-2) karşılaşmalarını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, 31. haftadaki derbi maçta ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş’ta müsabaka öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, mücadelede kart görmeleri halinde 33. haftada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

KASIMPAŞA 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kasımpaşa, Süper Lig’de çıktığı son 5 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Lacivert-beyazlı takım, bu maçlarda Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalırken, Göztepe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği’ne mağlup oldu.