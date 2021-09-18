CANLI | Kasımpaşa Trabzonspor

Kasımpaşa Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'in 5. haftasında liderlik kovalayan Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Deplasmanda oynadığı son 19 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, kulüp rekorunu egale etmek için sahada. Kasımpaşa Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Kasımpaşa Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalan Trabzonspor averajla Beşiktaş’a kaptırdığı liderliği tekrar almak için Kasımpaşa karşısına çıkıyor.

Süper Lig’de çıktığı son altı maçta üst üste iki kez aynı sonucu almayan Kasımpaşa, son karşılaşmada Kayserispor’a 2-0 mağlup olmuştu. Son 19 deplasman maçında bileği bükülmeyen bordo mavililer Kasımpaşa karşısında da kaybetmezse kulüp rekoru egale edilecek.

Kasımpaşa – Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar sozcu.com.tr’de…

Lig’de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla Beşiktaş’ın arkasında averajla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor. Kasımpaşa ise geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlılar, 4 puanla haftaya 13. sırada girdi. Karadeniz ekibinde Trondsen ve Djaniny’in sakatlıkları bulunuyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 25. RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa, İstanbul’da yapacakları müsabakayla 25. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11’ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig’de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi. Süper Lig’in ilk dört haftasında çektiği isabetli şutları Trabzonspor’dan daha yüksek bir yüzdeyle gole çeviren tek takım Kasımpaşa.

YUSUF ERDOĞAN BİR İLKİN PEŞİNDE

Trabzonspor ile karşılaştığı son iki lig maçında birer gol atan Yusuf Erdoğan, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir rakibinin filelerini üst üste üç karşılaşmada havalandırmak istiyor. Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme’nin Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Kasımpaşa. Nijeryalı oyuncu, İstanbul ekibiyle karşılaştığı son üç lig maçında altı golde pay sahibi oldu.

BAKASETAS 6’DA 6 YAPABİLECEK Mİ?

Süper Lig’de çıktığı son beş maçta da en az bir golde pay sahibi olan Anastasios Bakasetas, 2014/15’ten bu yana 6+ maçlık seri yakalayan üçüncü Trabzonspor oyuncusu olmak istiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği rakibi Kasımpaşa.