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CANLI | Kayserispor Beşiktaş maçı canlı yayın (Süper Lig 35. hafta)

Kayserispor Beşiktaş maçını Sözcü Spor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz... Siyah-beyazlılar, kupada elendiği rakibini devirerek hem yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmak hem de Fenerbahçe derbisine moralli çıkmak istiyor. Kayserispor Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde.

Yayınlanma: 15:48 - 01 Mayıs 2022 Güncellenme:
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CANLI | Kayserispor Beşiktaş maçı canlı yayın (Süper Lig 35. hafta)

Son 12 maçında 9 puan kaybeden Beşiktaş, Süper Lig’in 35. haftasında Kayserispor’a konuk oluyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Geçen hafta Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup olan Beşiktaş; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 51 puan elde etti. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 12 maçta 9 kez puan kaybı yaşadı. Söz konusu dönemde rakiplerini 3 kez yenebilen Beşiktaş, 7 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu 12 karşılaşmada 20 puan yitirdi.