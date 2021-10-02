CANLI | Kayserispor Trabzonspor (ilk yarı)

Kayserispor Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Abdullah Avcı ile yenilgi yüzü görmeyen ve 21 maçtır kaybetmeyerek kulüp rekoru kıran Trabzonspor, Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Kritik maçın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Kayserispor Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Ligde son 2 haftada kırmızı kartlarla yara alan ve üst üste beraberlikle puan kaybeden bordo mavililer zirve yarışında 3 puanı alarak yoluna devam etmek istiyor. Evinde Galatasaray’ı 3-0 mağlup ederek moral bulan ve ardından Giresunspor ile berabere kalan Kayserispor ise sahasında galip gelerek üst sıralara tırmanma mücadelesi verecek.

ABDULLAH AVCI 18 YAŞINDAKİ AHMETCAN’A GÖREV VERDİ

Trabzonspor’da kart cezalısı Vitor Hugo ile Hüseyin Türkmen’in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita bu maçta forma giyemeyecek. Tedavileri tamamlanan Denswil ve Trondsen kadroya dahil edildi. Ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına göre Kayserispor karşısında zorunlu değişikliğe gidecek olan Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Alanyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Hüseyin’in yerine savunmada 18 yaşındaki genç stoper Ahmetcan Kaplan’a forma verdi. Savunmada sıkıntı yaşayan Karadeniz temsilcisinde stoper bölgesinde sakatlığı geçen Denswil’in oynaması bekleniyordu. Fakat Avcı sürpriz yaptı ve formayı genç Ahmetcan Kaplan’a verdi.

7 DEPLASMANDIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor ile oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kayserispor, tek galibiyetini Mayıs 2017’de deplasmanda aldı. Kayserispor’a konuk olduğu son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen ve bu süreçte sadece bir gol yiyen Trabzonspor, öncesindeki sekiz ziyaretinden galibiyetle dönememiş ve sadece bir gole kapama yapabilmişti. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Kayserispor, iç sahada daha uzun bir galibiyet serisini en son Mart-Haziran 2020 arasında yakaladı.

TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR 49. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, Kayseri’de yapacakları maçla ligde 49. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 48 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, rakip filelere 89 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.