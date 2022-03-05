Konyaspor hasreti dindirdi, Galatasaray’ın serisi sona erdi

Deplasmanda Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray'ın ligdeki dört maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Konyaspor ise dört haftadır süren galibiyet hasretine son verdi.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Rakibini 2-0 mağlup eden Konyaspor, ligdeki dört maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ligde dört maçtır yenilmeyen, son iki maçını ise kazanan Galatasaray’ın serisi ise sona erdi.

Konyaspor’u galibiyete taşıyan goller Ahmed Hassan ve Amar Rahmanovic’ten geldi.

Bu galibiyetle Konyaspor puanını 52 yaparken, Galatasaray 35 puanda kaldı.

İLK GOL ERKEN GELDİ

Maça çok iyi başlayan Konyaspor, skor avantajını erken ele geçirdi. Karşılaşmanın 8. dakikasında Zymer Bytyqi’nin ceza alanı sol çaprazından yaptığı ortada Ahmed Hassan arka direkte kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

Bu golden 12 dakika sonra Konyaspor’un ikinci golü geldi. 20. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Zymer Bytyqi, ceza alanı içine ortasını yaptı. Adil Demirbağ’ın kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü. Dönen topu takip eden Amar Rahmanovic, altıpas içinde kafayla topu filelerle buluşturdu.

GALATASARAY İLK YARIDA POZİSYON BULAMADI

Maçın ilk 45 dakikasında pozisyon bulmakta sıkıntı çeken Galatasaray, Konyaspor savunmasını zorlayamadı. Konyaspor ise savunmasından uzun toplarla çıktığı ilk yarıda daha etkin bir görüntü sergiledi.

Konyaspor, final paslarında yaptığı hatalar ve Galatasaray savunmasının kritik müdahaleleri nedeniyle ilk yarıda farkı açma şansını kullanamadı. Konyaspor, ilk 20 dakikada bulduğu gollerle soyunma odasına 2-0’lık avantajla girdi.

İKİNCİ YARIDA KALECİLER DEVLEŞTİ

Maçın ikinci yarısında Galatasaray, oyuncu değişikliklerinin ardından biraz da olsa toparlandı. Ancak iki takım da skoru değiştirecek fırsatlar yakalasa da, kalecilerin başarılı kurtarışları sonucun değişmesini engelledi.

Son iki maçını kazanan, Konya deplasmanında galibiyet serisini devam ettirmek için gelen Galatasaray, evine eli boş döndü. Son dört haftadır üç puan alamayan Konyaspor ise hasretine son vermiş oldu.